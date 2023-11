Share on Telegram

Récemment, le monde de l’intelligence artificielle a été secoué par des événements surprenants chez OpenAI, révélés par Reuters. Peu avant le renvoi inattendu de Sam Altman, son PDG, une lettre explosive rédigée par des chercheurs d’OpenAI aurait été adressée au conseil d’administration. Cette communication interne signalait une avancée majeure en IA, perçue comme une menace potentielle pour l’humanité. Ce contexte aurait joué un rôle crucial dans la décision du conseil de se séparer d’Altman, un pionnier de l’IA générative.

La découverte en question, baptisée Q*, promettait une percée vers l’intelligence artificielle générale (AGI), un graal technologique où les systèmes IA surpasseraient les capacités humaines dans divers domaines. Q* se distinguait par sa capacité à résoudre des problèmes mathématiques, un exploit qui laissait présager un potentiel énorme. Cependant, les détails exacts de ses capacités et les implications de ces avancées restaient non confirmés.

La lettre des chercheurs a également évoqué les risques liés aux avancées en IA, notamment la peur que des systèmes hautement avancés ne deviennent incontrôlables. Ce danger potentiel a souligné l’urgence de débattre des aspects éthiques et sécuritaires de l’IA, une conversation cruciale mais complexe dans le domaine scientifique.

De plus, le rapport de Reuters a mis en lumière un groupe spécialisé chez OpenAI, connu sous le nom d’ »AI scientist », qui combinait les talents des équipes « Code Gen » et « Math Gen ». Ce groupe cherchait à optimiser les modèles d’IA existants pour améliorer leur capacité de raisonnement et potentiellement accomplir des tâches scientifiques. Cette initiative témoigne de l’ambition d’OpenAI de repousser les frontières de l’IA.

Les avancées technologiques offrent des possibilités révolutionnaires, mais elles apportent aussi des questions éthiques et des risques qui doivent être abordés avec soin. Le parcours vers une IA avancée et sécurisée est complexe, mais il ouvre également des horizons prometteurs ou dangereux pour l’avenir de l’humanité.