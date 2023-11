Partenariat FBHB-APS Benin : des journalistes outillés par des experts Français

Share on Telegram

La Fédération béninoise de Handball en partenariat avec l’Association de la presse sportive du Bénin ont fait le geste utile en donnant la chance aux journalistes et consultants de recevoir une formation pour être mieux outillés sur les rudiments nécessaires en matière de Handball. Une formation conduite par deux experts Français, dans le but de contribuer intensivement au developpement du Handball béninois.

Au total 26 journalistes sportifs et consultants ont pris part à cette formation organisée par la Fédération béninoise de Handball en partenariat avec l’Association béninoise de la presse sportive. C’est l’hôtel Nobila Airport de Cotonou qui a accueilli ses moments de découverte et d’apprentissage du lundi 13 au samedi 18 novembre 2023. Les participants à la fin de cette formation , ont exprimé leur engagement à œuvrer pour le développement du handball au Bénin.

En effet, pendant quatre jours, les bénéficiaires ont eu droit à des formations données par les experts venus de la France, le journaliste-commentateur Jocelyn Velouir et l’ancienne capitaine de l’équipe féminine de handball de la France, Armélie Goudjo. L’objectif de cette formation est de doter les professionnels des médias et consultants, les rudiments nécessaires pour le commentaire des matchs de handball et le traitement efficace des informations liées au handball.

Confiant d’avoir réussi leur mission, les deux experts ont donné leur quitus du devoir accompli car ayant relevé le défi en ses quatre jours de formation. « C’était une belle expérience. Nous avons partagé d’agréables moments en votre compagnie. Nous sommes convaincus que vous aurez, de part de votre capacité d’assimilation et l’assiduité dont vous avez fait preuve… » ont-ils laissé entendre lors de la cérémonie de clôture. Rappelons la présence à cette cérémonie de clôture du 1er vice-président de la FHBH Serge Akakpo, accompagné de son trésorier général Cader Yarou et du président de l’APS Bénin Akimey Housseini.