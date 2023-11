Pétrole : bonne nouvelle pour ce pays d’Afrique

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le monde est lancé à pleine vitesse dans le processus de la transition énergétique. Aux quatre coins du monde, d’immenses ressources sont mobilisées afin de remplacer les énergies fossiles par une somme d’énergies renouvelables. Dans ce processus de transition énergétique, tout le monde n’avance pas à la même vitesse. C’est le cas de l’Afrique qui ne dispose pas encore des infrastructures et mécanismes nécessaires pour amorcer véritablement sa transition énergétique.

Il est fort probable que l’Afrique continue d’exploiter pendant encore de nombreuses années ses immenses réserves en hydrocarbures. Selon divers experts, le mieux pour le continent africain serait de privilégier le mix énergétique. En outre, s’appuyer sur les revenus issus de la production des énergies fossiles pour financer la transition énergétique. Comme on l’a indiqué, l’Afrique possède très certainement les réserves d’hydrocarbures les plus inestimables de la planète.

Publicité

Le pétrole continue d’avoir une très forte cote et cette énergie est indispensable à la bonne marche de l’économie mondiale. Traditionnellement, c’était l’industrie des mines qui était le plus en vogue dans la zone de l’Afrique de l’Ouest. Depuis quelque temps, les États de ces pays misent sur les énergies fossiles. La Côte d’Ivoire par exemple possède un immense potentiel en termes de production de pétrole. La RCI a lancé divers projets prometteurs dans l’industrie pétrolière et cela va sans conteste booster l’économie nationale.

Depuis août 2023, le champ pétrolier Baleine est entré en production. Ce gisement représente les ambitions de la Côte d’Ivoire dans l’industrie du pétrole. C’est la multinationale italienne, Eni, qui est en charge de l’exploitation du champ pétrolier Baleine. La production était faible au début, mais depuis quelques semaines, Eni enregistre des chiffres impressionnants. Ce jeudi 23 novembre, la compagnie pétrogazière a déclaré que le gisement Baleine du bloc CI-101 a connu une forte hausse de production pétrolière.

Actuellement, ce sont près de 20 000 barils par jour qui sont produits au niveau du gisement baleine. Ces chiffres sont très encourageants et dans les mois à venir, le champ pétrolier va connaître des optimisations ce qui annonce des perspectives très intéressantes. En effet, avec ces améliorations, la capacité de production du gisement baleine va passer à 50 000 barils par jour.

Publicité

L’on se rappelle qu’il ya peu, Alassane Ouattara s’était entretenu avec Claudio Descalzi, qui n’est autre que le PDG du groupe Eni. Monsieur Desclazi a rassuré Alassane Ouattara qu’Eni va activer toute son expertise pour mettre en avant l’immense potentiel pétrolier de la Côte d’Ivoire. Le gisement baleine est une étape et le meilleur reste à venir. Avec ses ressources agricoles, minières et en hydrocarbures, la Côte peut se positionner comme une superpuissance économique du continent dans les années à venir.