Police républicaine au Bénin : lancement des cartes professionnelles sécurisées

Ce jeudi 2 novembre 2023 au Bénin, le service de communication de la police républicaine a annoncé le lancement de nouvelles cartes professionnelles pour les policiers béninois. Dans le cadre du projet de modernisation de l’institution, les agents de la police républicaine détiendront de nouvelles cartes professionnelles pour la facilitation de leur identification en République du Bénin.

Le corps d’appartenance de chaque fonctionnaire de la police républicaine peut être reconnu en fonction de la couleur blanche, rose ou bleue de la carte professionnelle. « Elle est de couleur blanche pour les fonctionnaires du corps des Officiers, de couleur rose pour ceux du corps des Brigadiers et de couleur bleue pour ceux du corps des Agents », a expliqué la direction générale de la police républicaine. Les différentes mesures prises pour l’élaboration de ces nouvelles cartes professionnelles vont permettre de renforcer la fiabilité et l’authenticité des cartes, garantissant ainsi leur utilisation effective par les fonctionnaires de la Police républicaine en service. « Grâce à leurs caractéristiques de sécurité avancées, elles réduisent considérablement les risques de contrefaçon ou d’utilisation frauduleuse. Cela permet de garantir aux fonctionnaires authentiques d’avoir accès aux installations et aux ressources sensibles, renforçant ainsi la confiance du public envers la police », a indiqué la direction. Ces nouvelles cartes professionnelles servent de preuve d’identité officielle et peuvent être utilisées lors des contrôles internes ou externes. De plus, elles facilitent l’accès aux services et aux avantages liés à l’emploi.