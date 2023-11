Russie: un drone unique en son genre bientôt produit en masse

Dans le contexte d’une guerre technologiquement évolutive, la Russie s’affirme dans l’arène de l’armement par l’annonce récente d’une production de masse d’un nouveau drone, le Termit. Cet aéronef sans pilote, intégrant des missiles guidés par laser, symbolise l’ingéniosité russe face aux défis posés par les sanctions internationales et la guerre en cours. Le Termit, avec sa capacité de transporter trois missiles S-8L et son autonomie impressionnante, représente une avancée majeure dans la technologie des drones.

La situation en Ukraine démontre l’importance croissante de la technologie des drones dans les conflits modernes y compris pour certaines armées moins équipées comme celle de l’Ukraine. Les chars Leopard 2 allemands livrés à Kiev, bien qu’efficaces, ont subi des pertes significatives, principalement dues aux attaques de drones.

Ces événements soulignent la transition vers une guerre où les drones jouent un rôle crucial. La Russie, consciente de cette évolution, a ainsi orienté ses efforts de développement vers des drones plus avancés comme le Termit.

Différents modèles

Outre le Termit, la Russie a également introduit le Scalpel, un drone kamikaze économique et efficace. Ce nouveau modèle, moins coûteux que son prédécesseur Lancet, se distingue par ses capacités de ciblage et de caméra. Sa production initiale modeste est prévue pour une augmentation significative, témoignant de la stratégie russe d’intégrer des drones polyvalents dans son arsenal.

Les capacités du Termit, notamment sa vitesse de pointe, son altitude de croisière et sa charge utile, le positionnent comme un acteur redoutable sur le champ de bataille. Ces caractéristiques sont complétées par une station de visée optique avancée, augmentant ainsi son efficacité en mission. La production de ce drone par Strela NVP, filiale du groupe Kronstadt, illustre l’investissement russe dans l’innovation militaire malgré les contraintes extérieures.

Un approvisionnement mis à mal par les sanctions

Cependant, des questions demeurent quant à la capacité de la Russie à produire en masse le Termit et le Scalpel, en particulier concernant l’approvisionnement en composants électroniques essentiels, compte tenu des sanctions actuelles. Bien que la production de masse de ces drones soit annoncée, il reste à voir si ces ambitions peuvent être pleinement réalisées.

L’introduction de ces nouveaux drones, Termit et Scalpel, marque une nouvelle étape dans l’évolution de la stratégie militaire russe. Ils représentent non seulement une réponse aux défis posés par la guerre moderne et les sanctions, mais aussi une démonstration de la capacité russe à innover dans le domaine de l’armement malgré tout. Ces développements pourraient avoir des implications significatives sur l’issue du conflit en Ukraine et sur l’équilibre des pouvoirs dans les guerres futures.