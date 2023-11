Russie: Wagner va livrer ces armes redoutables à l’Iran selon les USA

Le groupe de mercenaires russe Wagner est sur le point de fournir une capacité de défense aérienne à l’Iran ou au Hezbollah, selon le Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Cette révélation indique une étape significative dans la coopération militaire russo-iranienne, déjà renforcée depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Selon les informations déclassifiées par la Maison Blanche, cette initiative de Wagner est orchestrée sous la direction du gouvernement russe. Bien que la source exacte des systèmes de missiles ne soit pas précisée, des rapports antérieurs indiquent que le groupe Wagner serait chargé de la livraison du système de missiles sol-air Pantsir, (nom de code SA-22) de la Syrie au Hezbollah au Liban. Ce développement témoigne d’une collaboration croissante entre la Russie, l’Iran et leurs alliés, soulignant la complexité croissante de la géopolitique régionale.

Par ailleurs, la Russie et l’Iran avaient déjà fait les gros titres il y a deux mois pour leur partenariat militaire en évolution, notamment avec la livraison d’avions d’entraînement avancés Yak-130 à l’armée de l’air iranienne. Cette transaction, ainsi que l’échange de drones et d’autres équipements militaires avancés entre les deux pays, met en lumière la consolidation des liens militaires entre Moscou et Téhéran.

L’administration américaine, exprimant ses préoccupations, a indiqué qu’elle suivrait de près les actions de Wagner et se dit prête à utiliser ses autorités en matière de sanctions antiterroristes contre toute entité russe impliquée dans ces transferts déstabilisants. L’engagement des États-Unis à contrer ces mouvements s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes dans la région, notamment avec l’implication de l’Iran dans le conflit israélo-palestinien.

En parallèle, les activités de Wagner et du Hezbollah en Syrie, où ils soutiennent les forces armées russes et syriennes, soulignent une collaboration étroite et de longue date. Cette situation complexe est encore exacerbée par les craintes que le Hezbollah puisse ouvrir un nouveau front contre Israël depuis la frontière nord du Liban. Les récentes frappes transfrontalières entre le Hezbollah et Israël, ainsi que les attaques des milices soutenues par l’Iran contre les forces américaines dans la région, sont des signes inquiétants d’une escalade potentielle.

Ces développements soulèvent des questions sérieuses sur l’équilibre géopolitique de la région et sur la manière dont les grandes puissances répondront à ces alliances et actions militaires complexes. La situation reste tendue, avec des implications potentielles considérables pour la sécurité régionale et internationale.