Sénégal : baisse de salaire en vue pour les enseignants ?

Le Sénégal est à un carrefour de son histoire socio-politique. En effet, le 4 février prochain, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la république. Le scrutin présidentiel à venir s’annonce déterminant pour l’avenir du Pays de la Teranga. Macky Sall a enclenché de nombreux projets qui seront poursuivis par son successeur. Malgré de bonnes performances économiques, le Sénégal n’échappe pas à la situation d’inflation.

Avec la cherté de la vie, les Sénégalais ne savent plus où donner de la tête. C’est dans ce contexte que les travailleurs initient fréquemment des mouvements de grève pour demander au gouvernement d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il y a quelques jours, les syndicats de l’Éducation nationale ont annoncé des « journées mortes » pour dénoncer une certaine attitude du gouvernement. En effet, ces syndicats estiment que l’État ne respecte pas la plateforme revendicative des enseignants alors qu’il avait signé des accords.

De plus, les syndicats enseignants ont dénoncé les récentes fermetures d’université et les arrestations « arbitraires ». Face aux « journées mortes » des enseignants, le gouvernement a haussé le ton. Dans un communiqué, le ministre de l’Éducation nationale s’est insurgé contre l’attitude du syndicat des enseignants. Pour Cheikh Oumar Anne, il s’agit ni plus ni moins d’une grève qui n’a fait l’objet d’aucun préavis.

Le ministre a indiqué que dans un tel contexte, il se peut que les enseignants connaissent une baisse de salaire. « Le Gouvernement reste déterminé à faire respecter les dispositions susvisées et à s’opposer à toutes les tentatives de déstabilisation de l’école pour des motifs inavoués » affirme le représentant de l’État. Rappelons qu’en février 2022, le gouvernement avait consenti des efforts pour augmenter le salaire du corps enseignant.

Cheikh Oumar Anne a déclaré que la loi est très claire en ce qui concerne les mouvements de grève sans préavis et des sanctions qui vont avec. « Le gouvernement se réserve le droit de revenir, dans l’immédiat, sur ses engagements, qui ont déjà coûté 250 milliards de francs CFA au contribuable sénégalais, en cas de violation par la partie syndicale des termes de l’accord sans préalable » dira le ministre Anne dans son communiqué. Jusqu’où ira le bras de fer entre l’état sénégalais et les syndicats de l’éducation ?