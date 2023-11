Un célèbre multimillionnaire africain voit sa fortune bondir, voici comment

Share on Telegram

Fidelis Ayebae est considéré comme l’un des investisseurs les plus influents de la zone ouest-africaine. Le magnat et homme d’affaires nigérian a le nez creux pour flairer les filons rentables. Il vient encore de réaliser un gros coup avec la société pharmaceutique, Fidson Healthcare Plc. Fidelis Ayebae est un actionnaire très important du groupe.

D’après les informations émanant de la bourse du Nigeria (NGX), les actions de Fidelis Ayebae ont connu une très forte augmentation de près de 1,13 million de dollars. Le talentueux investisseur nigérian voit ainsi sa fortune basculer dans une autre sphère. La réputation de monsieur Ayebae le précède. Au début, rien ne prédestinait Fidson Healthcare Plc à devenir l’une des sociétés les plus rentables sur le marché nigérian.

En effet, la société a débuté comme distributeur local de produits pharmaceutiques. Cependant, elle va basculer dans une autre dimension avec l’arrivée de nouveaux investisseurs. Fidelis Ayebae fera partie de ce groupe d’investisseurs et c’est lui qui va apporter les capitaux les plus significatifs. Grâce à son réseau, l’homme d’affaires va offrir la possibilité au groupe pharmaceutique de diversifier ses activités.

Dès 2002, Fidson Healthcare Plc va procéder à la construction de sa première usine locale. Elle passera un nouveau cap à l’orée de l’année 2005 en devenant la première entreprise de la région à produire des médicaments antirétroviraux (ARV). Les investisseurs à succès ont une vision à long terme et savent qu’ils seront en mesure de récupérer leur mise avec intérêt s’ils acceptent prendre un minimum de risques.

Fidelis Ayebae a porté le costume de banquier avant de se lancer pleinement dans les affaires et d’y faire fortune. Selon des sources concordantes, il détient une participation de 33,1 % dans la société pharmaceutique Fidson Healthcare Plc, ce qui correspond à 759 643 749 actions ordinaires. Avec ces chiffres, Fidelis Ayebae est considéré comme l’un des investisseurs les plus riches et influent de la bourse du Nigeria.

Après avoir gagné 1,13 million de dollars suite aux performances de Fidson Healthcare Plc, l’investisseur nigérian renforce son statut de personnalité incontournable dans le domaine de l’industrie pharmaceutique en Afrique. D’aucuns estiment que si Fidelis Ayebae continue sur ce rythme il sera en mesure d’intégrer le cercle des milliardaires nigérians dans les années à venir. Nul doute que l’homme d’affaires a déjà élaboré une stratégie qui va lui permettre une nouvelle fois de faire basculer Fidson Healthcare Plc dans une autre dimension. Il pourrait entraîner dans son sillage d’autres investisseurs intéressés par le marché pharmaceutique africain.