Une pyramide plus ancienne que celles d’Égypte? Polémique en Indonésie

Depuis des millénaires, les pyramides d’Égypte suscitent admiration et émerveillement. Ces structures grandioses, édifiées principalement durant le Royaume Ancien, servaient de sépultures pour les pharaons et sont considérées comme des prouesses architecturales et techniques. La pyramide à degré de Djéser à Saqqarah, datant d’environ 2700 av. J.-C., est généralement reconnue comme la plus ancienne de toutes, marquant le début de l’ère des constructions pyramidales.

Des études archéologiques approfondies ont été menées sur ces monuments, cherchant à comprendre les méthodes de construction, les motivations religieuses et sociopolitiques, ainsi que le contexte culturel de l’époque.

Publicité

La complexité et la précision de ces édifices ont alimenté de nombreuses théories et débats. Jusqu’à récemment, il était largement admis que ces pyramides égyptiennes étaient les plus anciennes constructions de ce type au monde.

L’Indonésie entre en scène

Cependant, un nouvel acteur entre en scène: le mont Padang en Indonésie. Située sur l’île de Java, cette colline, déjà connue pour son patrimoine archéologique, est au cœur d’une polémique depuis la publication d’une étude affirmant qu’elle pourrait être une construction humaine datant de 25 000 ans, réalisée par une civilisation inconnue.

Le mont Padang et son site connu sous le nom de Gunung Padang avec ses terrasses ornées de pierres, est enveloppé de mystères et de légendes. Historiquement associé à la figure mythique du roi Siliwangi, ce site mégalithique est désormais scruté par les chercheurs du monde entier. Selon l’étude dirigée par le géologue indonésien Danny Hilman Natawidjaja, des analyses au radiocarbone suggèrent que cette colline pourrait cacher une construction bien plus ancienne que les pyramides d’Égypte.

Publicité

Des indices, comme la présence de cavités souterraines, évoquent des similitudes avec les chambres funéraires des pyramides égyptiennes. Si cette découverte est validée, elle pourrait révolutionner notre compréhension de l’histoire des civilisations anciennes.

Une thèse controversée

Néanmoins, ces affirmations ne sont pas sans susciter de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Beaucoup se demandent comment une telle civilisation aurait pu voir le jour il y a 25 000 ans sans laisser d’autres traces. De plus, l’enjeu politique derrière ces recherches est pointé du doigt, avec des accusations selon lesquelles cette découverte servirait des objectifs nationalistes.

Bien que l’étude sur le mont Padang offre des perspectives fascinantes, elle soulève également de nombreuses questions. La quête de la vérité continue, et seul l’avenir nous dira si l’Indonésie abrite réellement la plus ancienne pyramide du monde.