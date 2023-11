Le prix de l’uranium explose, un record en 15 ans!

Share on Telegram

L’uranium, élément crucial pour l’énergie nucléaire, connaît actuellement une flambée de prix sans précédent, atteignant des sommets non observés depuis plus de quinze ans. Cette augmentation est principalement attribuable à une demande renforcée pour l’énergie nucléaire, considérée comme une alternative à faible émission de carbone. Les contrats à terme de l’uranium, suivis de près par les marchés, ont récemment franchi le seuil des 80 dollars la livre, révélant une tension croissante sur ce marché.

Cette hausse des prix s’inscrit dans un contexte de perturbations des approvisionnements et d’une reconfiguration des politiques énergétiques mondiales. Suite à la guerre en Ukraine, de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles importées, se tournant ainsi vers l’énergie nucléaire. En Europe, des utilités publiques prolongent la durée de vie de leurs réacteurs nucléaires pour pallier la perte de gaz russe, tandis que la Chine poursuit la construction de son parc nucléaire à un rythme soutenu.

Un intérêt des investisseurs

Ces événements ont suscité un intérêt accru des investisseurs pour le secteur de l’uranium. Les actions minières et les produits dérivés liés à l’uranium connaissent une popularité croissante, malgré la nature traditionnellement moins liquide du marché au comptant de l’uranium. Les perspectives de demande reprennent, alors que les principaux producteurs sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement, exacerbées par des situations géopolitiques tendues, comme les perturbations des expéditions en provenance du Niger et les défis opérationnels au Canada.

Cette tendance haussière a des implications importantes pour l’économie mondiale. Avec l’augmentation des prix, les producteurs d’uranium qui avaient mis en veilleuse leurs opérations pourraient être incités à redémarrer la production. Par exemple, la société minière australienne Boss Energy Ltd. a récemment annoncé la reprise d’un projet suspendu depuis une décennie. Cette dynamique pourrait contribuer à équilibrer l’offre et la demande, mais elle soulève également des questions sur la durabilité et la stabilité des prix à long terme.

Enfin, il est essentiel de noter que l’urgence du changement climatique et les besoins énergétiques croissants ont renforcé l’attractivité de l’énergie nucléaire, considérée comme une source stable et fiable par rapport aux énergies renouvelables intermittentes. Ce regain d’intérêt entraîne une augmentation significative de la demande d’uranium, offrant une opportunité historique pour les pays producteurs, notamment en Afrique. Kazatomprom, le leader mondial de l’uranium, prévoit de relancer ses opérations minières à plein régime d’ici 2025, marquant un tournant pour le secteur. Ces évolutions, bien que porteuses d’opportunités, pourraient également avoir un impact majeur sur les dynamiques économiques mondiales.