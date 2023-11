Will Smith homosexuel? Jada Pinkett veut aller en justice

À Hollywood une affaire impliquant l’un de ses couples les plus emblématiques, Will Smith et Jada Pinkett Smith fait la une de la presse. Un scandale a éclaté à la suite des affirmations choc de Brother Bilaal, qui se présente comme un ancien assistant et ami de Will Smith. Selon ses dires, lors d’une interview accordée à Tasha K, il aurait surpris Smith en pleine intimité avec Duane Martin, un autre acteur réputé. Cette accusation a immédiatement suscité un raz-de-marée de réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes sont divisés entre scepticisme et stupéfaction.

Le récit de Bilaal, détaillé et explicitement graphique, décrit une scène intime entre Smith et Martin, remettant en question l’image publique de l’acteur. En plus de cette prétendue révélation, il a aussi évoqué des aspects de la vie conjugale de Smith et Jada, alimentant ainsi les rumeurs sur leurs relations personnelles.

Jada Pinkett réagit

Face à ces allégations, Jada Pinkett Smith a pris une position ferme. Interrogée récemment par TMZ, elle a clairement exprimé son intention de traduire en justice l’auteur de ces accusations. Sa réaction, bien que mesurée, témoigne d’une volonté de défendre l’intégrité de sa famille. Parallèlement, Will Smith, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a réfuté ces allégations, les qualifiant de pure fabrication.

Ces nouvelles accusations interviennent dans un contexte déjà tendu pour les Smith. Leur mariage a fait l’objet de nombreuses conjectures, en particulier après les révélations de Jada concernant une liaison avec le chanteur August Alsina en 2016. Cette confession avait ajouté une dimension supplémentaire à leur relation déjà scrutée par les médias et le public.

Une unité en public

Malgré ces tourments, les Smith continuent d’afficher une unité en public. Leur réputation a été mise à rude épreuve, notamment lors de l’incident des Oscars 2022, où Will Smith a violemment réagi à une blague de Chris Rock concernant Jada. Cet épisode a mis en lumière la complexité et la fragilité de leur vie privée.

Alors que le débat sur ces récentes allégations fait rage, les fans attendent avec impatience des clarifications ou des développements supplémentaires. Ces événements ajoutent une couche de mystère à la vie déjà très médiatisée de l’un des duos les plus scrutés de Hollywood.