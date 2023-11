Zelensky dit avoir survécu à au moins 5 tentatives d’assassinat

Share on Telegram

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment révélé avoir survécu à plusieurs tentatives d’assassinat, évoquant un chiffre d’au moins cinq ou six depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Dans une interview accordé au média britannique The Sun, Zelensky a comparé ces tentatives à des épisodes de Covid, indiquant que la première était particulièrement marquante, mais que les suivantes sont devenues moins intimidantes grâce à une meilleure intelligence.

Malgré ce climat de sécurité renforcée, Zelensky continue de visiter activement les lignes de front et les villes libérées. Sa présence sur le terrain et ses efforts pour maintenir une communication transparente avec le public sont salués par ses alliés occidentaux. En août, les autorités ont même déjoué un complot impliquant un informateur qui partageait des renseignements avec la Russie dans le but de l’assassiner.

Zelensky a aussi mentionné la connaissance d’une opération russe, nommée « Maidan 3« , visant à changer la présidence ukrainienne. Cette révélation fait écho aux événements historiques de la place Maidan Nezalezhnosti à Kiev, témoignant de la persistance des tentatives russes pour influencer le leadership ukrainien.

Malgré ces défis et la fatigue générale en occident quant au soutien à Kiev, Zelensky demeure ferme dans sa résolution de défendre l’Ukraine. Il souligne la lassitude du peuple ukrainien face au conflit, mais affirme que leur volonté de résister à l’offensive russe reste inébranlable. Le soutien international continue, illustré par la récente visite du secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin à Kiev et l’annonce d’une aide supplémentaire de 100 millions de dollars, maintenant l’engagement à long terme dans cette lutte.