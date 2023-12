1ère édition de «The Media White Chill»: les acteurs se célèbrent lors d’une soirée décontractée

Share on Telegram

Loin des micros, des caméras, des studios et des rédactions, les professionnels des médias se sont retrouvés dans la soirée du samedi 9 décembre. C’était pour un événement dénommé « The Media White Chill » initié par Domitille Aguéhoundé Aplogan. Habillés tous en blancs, ces acteurs du monde des médias se sont éloignés du stress quotidien de l’information pour passer une soirée très décontractée dans un restaurant de Cotonou.

En plus des journalistes et des patrons de presse, cette soirée a enregistré la participation de plusieurs responsables d’agences de communication. La soirée aura ainsi permis un brassage entre ces deux secteurs d’activité qui dépendent l’un de l’autre. Nombreux ont été les participants à cette soirée qui ont loué l’initiative de Domitille Aguéhoundé Aplogan. Elle a eu l’ingénieuse idée de rassembler les acteurs du monde des médias et ceux qui fournissent de la publicité à ces derniers.

« Les acteurs des médias sont souvent sollicités pour promouvoir tel ou tel produit ou donner de la visibilité à tel ou tel événement ; mais en réalité, il y a très peu d’événements en leur honneur. “The Media White Chill” vient combler ce vide. Vous l’avez compris, ‘’The Media White Chill” se veut un événement de détente, sans complexe, loin du sérieux du bureau, des productions, des conceptions, des présentations », a déclaré la promotrice de l’événement.

Notons qu’au cours de cette même soirée, plusieurs acteurs du monde des médias ont été distingués. Il s’agit en effet de Kokouvi Eklou, rédacteur en chef du quotidien de service public La Nation, Frida Quenum pour le trophée « Prestige » ; Stévy Wallace pour le trophée « Digital » ; Georges Amlon pour le trophée « Icône » et Ag Partners pour le trophée « Agence ». Cette première édition de ‘’The Media White Chill” a pris fin par la coupure du gâteau.