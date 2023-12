Arabie Saoudite: une entreprise canadienne sollicitée pour un projet monumental

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook



L’Arabie saoudite, berceau de projets titanesques et novateurs, se prépare à ériger le plus grand centre-ville moderne au monde à Riyad. Parmi les entreprises sollicitées pour apporter son expertise à cette entreprise colossale se trouve AtkinsRéalis, anciennement connue sous le nom de SNC-Lavalin. Ce géant québécois a remporté un contrat d’envergure pour participer à la conception du New Murabba, un projet monumental façonnant l’avenir urbain de Riyad.

C’est à la suite de la désignation par la New Murabba Development Company (NMDC), une filiale détenue à part entière par le Fonds d’investissement public (PIF) en Arabie saoudite, qu’AtkinsRéalis s’est vu confier la lourde tâche de créer le plan directeur de cette méga-ville futuriste. Ce contrat comprend également la conception du Mukaab, une destination révolutionnaire qui promet de redéfinir les normes en matière d’hôtellerie, de commerce de détail et de loisirs.

Publicité

La collaboration entre les deux entités a été célébrée lors d’une cérémonie mémorable à laquelle ont assisté Sabah Barakat, PDG par intérim de New Murabba Development Company, et Campbell Gray, PDG d’AtkinsRéalis pour la région Moyen-Orient et Afrique. Cette union symbolise une étape cruciale dans la concrétisation de ce projet monumental qui s’annonce comme une destination emblématique à Riyad.

L’importance du rôle d’AtkinsRéalis dans la concrétisation de la vision du projet n’a pas été minimisée. Sabah Barakat a souligné l’apport central de cette entreprise dans la traduction de la vision du projet en un plan directeur concret et dans la conception emblématique du Mukaab. Reconnaissant également l’implication continue d’AtkinsRéalis à divers niveaux du projet, il a salué leur expertise dans le raffinement du plan directeur de New Murabba ainsi que dans la conception des infrastructures et du bâtiment emblématique, le Mukaab.

Pour Campbell Gray, ce projet s’inscrit parfaitement dans la vision nationale de l’Arabie saoudite. Il met l’accent sur le développement des infrastructures, l’autonomisation du secteur privé et la création d’emplois locaux. Le PDG d’AtkinsRéalis a exprimé sa fierté de contribuer à l’excellence mondiale en ingénierie, à l’expertise en conception et aux technologies de pointe afin de créer un héritage durable pour le royaume.

Publicité

Le plan directeur du New Murabba s’inspire de l’harmonie originale de Riyad avec la nature, mettant l’accent sur la durabilité, la convivialité pour les utilisateurs et la réduction des besoins de transport. Matthew Tribe, directeur général de la planification, de la conception et de l’ingénierie chez AtkinsRéalis pour la région Moyen-Orient et Afrique, a souligné la réputation de l’entreprise pour la conception de destinations centrées sur les personnes, fusionnant l’identité culturelle avec les normes urbaines modernes.

Ce projet ambitieux, influencé par l’architecture Najdi, vise à créer un monument futuriste qui marie le riche patrimoine culturel de Riyad aux aspirations futures. Le Mukaab, souvent qualifié de plus grande destination immersive au monde, abritera notamment un impressionnant gratte-ciel interne et offrira des expériences novatrices basées sur la technologie numérique et virtuelle.