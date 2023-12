Attentat à Paris: les dernières révélations sur l’assaillant

Share on Telegram

L’onde de choc provoquée par l’attaque survenue au cœur de Paris le samedi 2 décembre au soir perdure alors que le suspect, un jeune homme de 26 ans, est toujours retenu en garde à vue. Cette attaque a coûté la vie à un touriste germano-philippin et a laissé deux autres personnes blessées près de la majestueuse Tour Eiffel. Des détails émergeant de l’enquête révèlent que l’assaillant avait exprimé son allégeance au groupe État islamique et assume pleinement son geste.

Les circonstances de cette tragédie sont alarmantes. Armand R., le principal suspect, avait déjà été condamné en 2016 pour avoir projeté une action violente à La Défense. Des signes de troubles psychiatriques et de radicalisation étaient présents, mais un suivi adéquat semblait avoir été omis. Cette situation a conduit le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à souligner un échec du suivi psychiatrique et à plaider en faveur de mesures telles que des « injonctions de soins » pour les individus radicalisés et suivis pour des troubles mentaux.

Pendant sa garde à vue, le suspect a fait des déclarations sur ses motivations. Il a revendiqué son geste en réaction à ce qu’il perçoit comme une persécution des musulmans à l’échelle mondiale. Le portrait dressé de l’assaillant pendant son interrogatoire est déconcertant. Il est décrit comme froid, clinique, presque détaché de l’attaque qu’il a perpétrée. Les indices suggèrent qu’il aurait agi seul.

Des révélations sur un échange entre l’assaillant et un ancien jihadiste repenti en 2020 ajoutent une dimension troublante à cette affaire. L’ancien membre du jihadisme se souvient d’interactions en ligne où le suspect sollicitait son avis et partageait du contenu. Ces contacts soulèvent des interrogations sur les influences extérieures ayant pu contribuer à la radicalisation de l’assaillant et mettent en lumière la nécessité de surveiller de près ces interactions virtuelles potentiellement dangereuses.