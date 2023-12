Bénin : 5 personnes tuées dans un accident à Dassa

Share on Telegram

5 morts, 4 blessés, plusieurs bêtes tuées et d’importants dégâts matériels enregistrés, c’est le bilan provisoire d’un accident de circulation à Kéré, un arrondissement de la commune de Dassa dans le département des Collines. Le drame survenu ce dimanche 10 décembre 2023 aux environs de 3 heures du matin a été causé par une collision entre un autocar transportant 15 passagers et près de 400 bêtes en provenance de Malanville et un camion-citerne.

Selon les informations rapportées par Bip radio, cette collision est due à un mauvais dépassement et un excès de vitesse du camion-citerne. Les 4 personnes blessées ont été transportées d’urgence à l’hôpital de zone de Dassa pour des soins. Le conducteur du camion-citerne a, quant à lui, pris la poudre d’escampette. Cet accident mortel n’est pas le premier enregistré cette année sur cette route. Le drame du 29 janvier 2023 ayant fait 29 morts dont 20 personnes calcinées sur les lieux et des blessés graves reste encre vif dans les esprits. Plusieurs autres cas d’accident mortel ont été enregistrés sur le tronçon Bohicon-Dassa au cours de cette année.