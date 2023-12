Bénin : Le Front Patriotique se prononce sur la présence ou non de base française

« Il n’y a pas de base militaire permanente française au Bénin », ainsi s’exprimait Thierry Burkhard, chef d’état-major des forces armées françaises lors de sa visite de travail au Bénin les 08 et 09 décembre 2023. Ce discours tenu par le général Thierry Burkhard n’a pas convaincu Laurent Mètongnon, coordonnateur général du Front Patriotique (FP) de. Cette déclaration l’a plutôt amené à faire des analyses approfondies. Selon lui, le chef d’état-major des forces armées françaises « qui parle sa langue maternelle et sait ce que les mots veulent dire, les pèse très bien avant de les prononcer ». A l’en croire, le groupe de mot : « base militaire permanente » est assez illustratif pour se convaincre de ce qu’il existe bel et bien de base militaire française au Bénin.

« Ce que le discours du Chef d’Etat-major des armées a clarifié de façon définitive, c’est qu’il existe bel et bien de bases militaires françaises au Bénin, mais non considérées par l’armée française comme des bases militaires permanentes », a déclaré Laurent Mètongnon. « Dans le dispositif militaire français, il y a deux sortes de bases militaires : les bases militaires permanentes (ce sont les bases militaires du Sénégal, du Gabon, de la Côte-d’Ivoire et de Djibouti) et les bases militaires ad ’hoc pour des opérations spéciales », a-t-il clarifié en faisant allusion aux détachements militaires français des missions Serval et Barkhane au Mali, aux opérations Sabre au Burkina Faso et Epervier au Tchad. « Ce sont des bases ad ’hoc qui peuvent durer des années voire des décennies », fait-il savoir.

« Il y a des détachements opérationnels en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés ou des militaires français viennent soit à partir du Sénégal, soit quelque fois de France, et qui viennent ici conduire ce qu’on appelle les DIO, les Détachements d’Instructions Opérationnelles, pour une durée donnée », déclarait le général Thiéry Buckhard. Selon Laurent Mètongnon, ces propos du chef d’état-major des armées françaises sont en contraste avec ce que laisse croire le gouvernement du président Patrice Talon prétendant « qu’il n’y avait que des instructeurs militaires français au Bénin ». Le coordonnateur général du Front Patriotique a affirmé qu’« actuellement, ces détachements sont bien installés dans des bases à Tourou, à Kandi, à Liboussou etc. »

Fort de cette analyse, le FP de Laurent Mètongnon dénonce la présence des forces armées françaises sur le territoire béninois et exige leur retrait quelles que soient leurs formes. « Alors, peuple béninois, continuons de nous mobiliser pour chasser de notre pays toutes les bases militaires installées par la France et contre la guerre contre les peuples frères de la sous-région-africaine », a-t-il appelé.