CAN 2023 : cette légende des Lions de la Teranga donne ses favoris

Dans quelques jours sera donné le coup d’envoi de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. La Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir l’un des évènements les plus importants du continent africain. Qui va succéder au Sénégal et remporter le trophée le plus prestigieux du football africain ? La bataille sera âpre, car tous les mastodontes du football continental seront du déplacement en Terre d’Éburnie.

Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Égypte, Maroc, Cameroun, Algérie, Sénégal, rarement, une phase finale de Coupe d’Afrique aura regroupé autant de cadors. Demba Ba, l’ancien joueur de Chelsea fut, durant de longues années, une pièce maîtresse de la sélection nationale du Sénégal. Il fait partie des monuments qui ont couvé et accompagné la génération des Sadio Mané, Edouard Mendy, Keita Baldé, Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gueye.

Aujourd’hui retraité des terrains, Demba Ba est toujours dans l’univers du ballon rond. Il officie actuellement comme consultant pour diverses chaînes de télévision. Au cours d’un récent entretien au média Dzair Tube, l’ancienne gloire des Lions de la Teranga a livré son classement des favoris pour la prochaine CAN. Il a ciblé quatre principales sélections qui selon lui, vont se disputer le trophée de la grande messe du football africain.

Il s’agit des Lions de la Teranga du Sénégal, des Lions Indomptables du Cameroun, des Lions de l’Atlas du Maroc et des Fennecs de l’Algérie. Demba Ba s’est référé en grande partie à la dernière Coupe du monde au Qatar pour indiquer que le Sénégal et le Maroc partent avec une longueur d’avance. Au Qatar, les Lions de la Teranga et de l’Atlas ont respectivement atteint les 8ᵉˢ et les Demi-finales.

Pour Demba Ba, il est donc logique que ces deux sélections soient considérées comme les grandissimes favoris de la CAN2023. En ce qui concerne l’Algérie et le Cameroun, l’ancien goleador de Newcastle dira que c’est des nations avec un très fort potentiel et qu’elles répondent toujours présentes lors des grands évènements.