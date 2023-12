Cas Aïvo et Madougou au Bénin : Mgr Houngbédji parle de la démarche des évêques

La situation de Reckya Madougou et de Joël Aïvo préoccupe l’église catholique du Bénin. Dans une interview accordée à RFI ce 25 décembre 2023, l’archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Houngbédji a affirmé que les démarches sont en cours pour un tête à tête avec le président Patrice Talon. « On essaie de l’évoquer (la situation, ndlr). On a aussi essayé ces derniers temps de revenir, mais c’est le problème des agendas qui ne le permet pas très souvent. Donc, nous sommes toujours dans l’attente, mais on ne baisse pas la garde », a déclaré Mgr Houngbédji.

Ces tractations des évêques viennent confirmer une fois encore l’implication de l’église catholique dans le dénouement de certaines situations, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Pour le cas Aïvo et Madougou, tous deux opposants au régime en place, l’impartialité de l’église catholique sera de mise, confie l’archevêque de Cotonou. L’église « ne fait pas de la politique politicienne », rassure Mgr Roger Houngbédji. « Tout ce qu’elle essaie de faire, c’est comment entreprendre un dialogue, et donc, lorsque le bien-être de la population, reposant sur les valeurs fondamentales des droits de l’Homme, est en danger ; je crois que l’Église a le devoir, c’est sa mission prophétique, d’être la voix des sans-voix et doit toujours tirer la sonnette d’alarme », a-t-il expliqué.

Il faut rappeler que Reckia Madougou a été condamnée à 20 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour ‘’financement du terrorisme’’. Le constitutionnaliste Joël Aïvo a quant à lui écopé de 10 ans de prison pour ‘’atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux’’.