Ce camion électrique réalise un exploit historique

L’innovation a toujours été le moteur de grandes avancées, et cette fois, l’équipe suisse de Peak Evolution en a apporté la preuve spectaculaire. Leur camion électrique, alimenté exclusivement par l’énergie solaire, vient de réaliser un exploit inédit en grimpant le plus haut volcan du monde, culminant à une altitude vertigineuse de 6 500 mètres. Ce succès sans précédent marque un tournant majeur dans l’industrie des véhicules zéro-émission, démontrant la faisabilité et la puissance des alternatives écologiques.

À une époque où les voitures thermiques requièrent des arrêts fréquents dans les stations-service, l’inquiétude autour de l’autonomie des voitures électriques persiste. Pourtant, des solutions novatrices émergent, comme les véhicules solaires portés par des constructeurs tels qu’Aptera ou Lightyear, malgré les défis rencontrés. Parmi ces innovateurs, Peak Evolution se démarque. Fondée par trois esprits visionnaires en Suisse, leur ambition est de créer un véhicule électrique multifonction destiné aux services municipaux, à l’agriculture et à l’industrie minière.

La route vers cette vision ambitieuse était parsemée d’obstacles. Pour se faire connaître, l’équipe a conçu un projet d’envergure : développer un camion électrique propulsé uniquement par l’énergie solaire et le faire conquérir le sommet du plus haut volcan du monde. L’objectif était clair : battre un record mondial. Mais ce défi colossal nécessitait une planification minutieuse et une préparation intensive.

Selon les détails partagés sur le site de Peak Evolution, le camion a été conçu pour utiliser les panneaux solaires installés sur le toit, assurant une recharge autonome sans besoin de borne. Avec une capacité de récupération de 150 kilomètres en cinq heures, la batterie de 90 kWh offre une autonomie de 200 kilomètres. Équipé de deux moteurs électriques de 240 kW, soit l’équivalent de 326 chevaux, ce poids lourd a été spécialement équipé pour les terrains hors route, doté de pneus de 42 pouces et transportant son équipement dans une remorque résistante.

Le dénouement de cette aventure fut l’accomplissement d’une prouesse technologique remarquable. Le camion électrique de Peak Evolution a réussi à atteindre une altitude de 6 500 mètres, établissant un nouveau record mondial pour un véhicule électrique. Bien que le record absolu actuel soit détenu par Porsche avec une 911 à 6 734 mètres, la performance du camion de Peak Evolution démontre la capacité de l’électrique à rivaliser avec le thermique