Ce milliardaire africain gagne 300 millions $ en 2 semaines

Le milliardaire swazi Nathan « Natie » Kirsh continue de tracer sa route vers les sommets de la richesse mondiale. Sa valeur nette, déjà imposante, a connu une ascension fulgurante, gagnant 300 millions de dollars en seulement quatorze jours. Cette hausse, mesurée par l’indice Bloomberg Billionaires, atteste de la solidité de ses investissements et de sa position dans le cercle très fermé des personnes les plus riches de l’Afrique.

Kirsh, figure emblématique de l’industrie alimentaire, doit en grande partie cette croissance spectaculaire à sa participation prépondérante de 75% dans Jetro Holdings. Cette entreprise basée à New York supervise deux mastodontes de la distribution alimentaire en gros aux États-Unis, Jetro Cash & Carry et Restaurant Depot. Cette implication a été le moteur principal de cette montée vertigineuse de sa valeur nette, générant un gain quotidien moyen de 21,43 millions de dollars. Ce succès contribue à maintenir sa position de personne la plus riche d’Eswatini et parmi les plus fortunées d’Afrique.

L’empreinte financière de Kirsh ne se limite pas à Jetro Holdings. Son conglomérat, le Kirsh Group, joue un rôle essentiel dans sa fortune, étant évalué à 205 millions de dollars. La diversification de ses investissements privés demeure une stratégie clé pour consolider et faire croître son patrimoine, un aspect crucial pour sa position au sein de l’indice Bloomberg Billionaires.

Si une part considérable de sa richesse provient de Jetro Holdings, d’autres investissements viennent enrichir son portefeuille. Sa participation de 54% dans Abacus Property Group, société immobilière basée à Sydney, est estimée à 354 millions de dollars. Ses actifs comprennent des biens prestigieux tels que la Tour 42 à Londres, d’une valeur de 364 millions de dollars, et l’aéroport de Jandakot à Perth, en Australie.

La stratégie d’investissement diversifiée de Kirsh, couvrant à la fois l’industrie alimentaire et l’immobilier, témoigne de sa vision à long terme et de sa capacité à saisir des opportunités lucratives. Sa perspicacité dans le choix des secteurs et des entreprises à soutenir se révèle être l’un des piliers de sa croissance financière continue et de sa place éminente au sein des milliardaires mondiaux.