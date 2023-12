Cet africain gagne plus d’un milliard en 16 jours et devient 208è fortune du monde

La dynamique financière du milliardaire sud-africain Patrick Soon-Shiong est en pleine ébullition, propulsant sa valeur nette bien au-delà de la barre des 10 milliards de dollars. Récemment, une ascension fulgurante a marqué son parcours financier, ajoutant 1,15 milliard de dollars à sa richesse en l’espace de seize jours seulement. Cette flambée a propulsé sa valeur nette à 10,6 milliards de dollars le 29 décembre, soit une augmentation significative par rapport aux 9,45 milliards de dollars du 13 décembre dernier, d’après l’indice Bloomberg des milliardaires.

Malgré une période difficile plus tôt dans l’année, marquée par une chute conséquente de sa fortune estimée en millions de dollars, Patrick Soon-Shiong a su rebondir avec brio. Cette récente croissance soutenue a donc été d’autant plus remarquable, hissant ses gains depuis le début de l’année à un total impressionnant de 1,62 milliard de dollars. Cette progression éclatante conforte son statut de l’un des milliardaires les plus influents d’Afrique, grâce notamment à ses contributions révolutionnaires dans le domaine du traitement du cancer et ses avancées notables dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale.

En dépit d’une légère baisse de sa valeur nette en 2022, estimée à 1,02 milliard de dollars, passant ainsi de 9,95 milliards de dollars à 8,93 milliards de dollars à la fin de l’année, la performance récente de sa société d’immunothérapie en phase avancée, ImmunityBio, a été le moteur de sa remontée fulgurante sur les classements mondiaux des fortunes. Cette société, dans laquelle il détient une participation majoritaire de 80%, est une figure de proue dans le domaine de l’immunothérapie et des produits cellulaires de pointe.

Sa place actuelle au 208e rang des individus les plus riches au monde atteste de l’ascension constante de Patrick Soon-Shiong dans les cercles des milliardaires. Néanmoins, il se positionne derrière des figures éminentes telles qu’Antonia Axson Johnson, milliardaire suédoise et présidente d’Axel Johnson AB, société familiale établie depuis plusieurs générations. Au moment où nous rédigeons cet article, la valeur du milliardaire africain est évaluée à 10,5 milliards $ et il se positionne à la 211 place dans le classement mondial de Bloomberg.