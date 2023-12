Ce pays d’Afrique du nord veut conquérir le marché européen dans ce domaine

Les agrumes font partie des denrées alimentaires les plus consommées au monde. En Europe, présentement, il y a une forte demande en agrume et certaines sources parlent même de pénurie. Le principal fournisseur de l’Union Européenne en agrumes et surtout en Orange est l’Espagne. Cependant, le pays ibérique a connu une saison agricole quelque peu difficile et les récoltes d’Oranges ont été en deçà des prévisions.

L’Égypte, qui est un mastodonte africain de la production d’agrumes, compte profiter de la situation pour se positionner sur le marché européen. Le pays d’Afrique du Nord est ni plus ni moins que le deuxième exportateur africain d’agrumes derrière l’Afrique du Sud. Vu la situation en Europe où la demande est très forte, l’Égypte peut se frotter les mains. L’Orange est la vedette des agrumes au pays des pharaons.

Publicité

En effet, selon les chiffres du Conseil égyptien des exportations agricoles, les exportations d’Oranges constituent à elles seules près de 85% des livraisons internationales d’agrumes. C’est donc dire que le pays d’Afrique du Nord possède un immense potentiel. Pour la campagne 2022/2023, les exportations d’agrumes ont rapporté la colossale somme de 650 millions de dollars aux caisses de l’État.

Le Conseil des exportations agricoles vise très grand pour la campagne de commercialisation 2023/2024. En effet, l’Égypte a pour ambition d’exporter 2,3 millions de tonnes d’agrumes. Avec la forte demande en Europe, il va sans dire que l’Égypte est sur la bonne voie. En plus du marché européen, les premières autorités agricoles veulent enclencher des mécanismes afin d’inonder d’autres marchés très porteurs situés en Asie et dans le golfe persique.

Des pays comme la Russie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, les Émirats arabes unis, l’Inde ou encore la Thaïlande sont les principales destinations des agrumes égyptiens. L’Égypte compte mobiliser d’importants moyens dans le but de renforcer considérablement sa présence sur ses marchés à très fort potentiels. Ce n’est pas par hasard que l’Égypte est considérée comme une superpuissance du continent africain.

Publicité

Le pays d’Afrique du Nord est présent dans la quasi-totalité des secteurs économiques stratégiques. Son potentiel minier, en hydrocarbures et en ressources énergétiques, est l’un des plus importants d’Afrique. Au cours de ces derniers mois, Le Caire a enclenché une série de projets ambitieux afin d’exploiter le plein potentiel de ses ressources minières et énergétiques. L’Égypte possède d’immenses atouts et comment dissocier ce pays du volet touristique. Avec sa riche histoire, le pays attire chaque année des millions de touristes qui affluent du monde entier. Le potentiel économique de l’Égypte est unique en son genre et le pays peut entrevoir de très belles perspectives.