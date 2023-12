Ce robot va révolutionner le domaine BTP

L’industrie de la construction fait face à une transformation radicale grâce à l’émergence d’une technologie révolutionnaire : le robot maçon Hadrian X. Ce bijou de l’ingénierie, développé par une entreprise australienne, Fastbrick Robotics, peut construire une maison complète en moins de 48 heures. Imaginez cela : en seulement deux jours, une structure habitable prend forme, repoussant les limites de la construction traditionnelle.

Hadrian X tire son nom du célèbre mur d’Hadrien, et sa conception est tout aussi impressionnante que son inspiration historique. Ce robot, doté d’un bras robotique de 30 mètres monté sur un camion, manipule les briques avec une précision remarquable. Grâce à un système de guidage laser avancé et à un plan informatique détaillé, il place jusqu’à 300 briques par heure, un exploit technologique fascinant.

Publicité

Cette prouesse technologique ne menace pas uniquement le métier de maçon, mais bouleverse l’ensemble du secteur de la construction. Elle laisse aux travailleurs humains le soin des finitions, tels que l’installation des portes et des fenêtres, changeant radicalement le processus de construction tel que nous le connaissons.

En plus de sa vitesse d’exécution, Hadrian X se distingue par sa polyvalence. Il peut découper les briques selon des exigences spécifiques et intégrer des espaces pour la plomberie. Cela ouvre la voie à des conceptions plus personnalisées et adaptées aux besoins individuels des futurs habitants.

Cet incroyable robot maçon n’est pas qu’un simple concept. Il est déjà disponible à l’achat aux États-Unis, prêt à transformer les chantiers de construction dans le monde entier. Fastbrick Robotics a même signé un contrat pour la construction de 5 000 maisons au Mexique, marquant ainsi un changement monumental dans la manière dont nous abordons la construction.

Publicité

Outre sa capacité à réduire considérablement les délais de construction, le coût et à offrir une flexibilité de conception sans précédent, Hadrian X représente une solution innovante à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la maçonnerie. Il s’inscrit dans une tendance émergente de nouvelles méthodes de construction, rappelant l’avènement de l’impression 3D dans le domaine de la construction.

De maisons individuelles à des immeubles de plusieurs étages, construits en usine ou directement sur site, cette technologie ouvre la voie à des projets de construction ambitieux à travers le monde.