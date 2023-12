Comparé à Hitler, Netanyahou répond à Erdogan

Dans un contexte international tendu, les échanges entre dirigeants mondiaux prennent parfois une tournure inattendue. Il y a un mois, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, lors d’une cérémonie à suscité la polémique en comparant les actions d’Israël à Gaza à celles du Hamas lors de leurs attaques du 7 octobre. Ces propos ont immédiatement suscité des réactions vives, notamment de la communauté juive brésilienne, qui a critiqué Lula pour ses commentaires, les qualifiant d’« erronés » et « dangereux ».

La situation s’est envenimée avec l’intervention du président turc Recep Tayip Erdogan. Lors d’une cérémonie à Ankara, Erdogan a directement attaqué le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, le comparant à Adolf Hitler. « En quoi êtes-vous différent d’Hitler ? » a affirmé M. Erdogan s’adressant au leader israélien.

Cette déclaration a marqué un nouveau tournant dans les relations tendues entre la Turquie et Israël. Nétanyahou, connu pour ne pas mâcher ses mots, a rapidement riposté, accusant Erdogan de commettre un génocide contre les Kurdes et de détenir le record mondial d’emprisonnement de journalistes.

Dans ce dédale de critiques et d’accusations, Nétanyahou a également défendu vigoureusement les actions militaires d’Israël à Gaza. Il a déclaré que l’armée israélienne se battait contre le Hamas, qu’il a qualifié d’« organisation terroriste la plus odieuse et la plus brutale du monde ». Selon lui, le Hamas aurait commis des crimes contre l’humanité, une affirmation qui soulève des questions sur la complexité et les dilemmes moraux du conflit israélo-palestinien.

Pendant ce temps, Erdogan, un allié traditionnel de la cause palestinienne, a continué à lancer des invectives contre Israël. Il a notamment qualifié l’État israélien de « terroriste » et « génocidaire » en raison des bombardements intenses sur Gaza.

Ces opérations militaires, répondant aux attaques du Hamas, ont eu des conséquences dévastatrices : selon le ministère de la Santé du Hamas, elles ont causé la mort de 21 110 personnes, dont une majorité de civils, et blessé 55 243 autres.

Ces échanges entre dirigeants révèlent les tensions et les divisions profondes qui caractérisent la politique internationale actuelle. Les propos de Lula, ainsi que l’escalade verbale entre Erdogan et Nétanyahou, mettent en lumière les défis de la diplomatie moderne, où les questions humanitaires se heurtent souvent à des intérêts politiques et militaires complexes.