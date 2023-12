Constipation : les meilleures habitudes pour en venir à bout

La constipation est un trouble digestif courant affectant de nombreuses personnes. Elle se caractérise par des difficultés à évacuer les selles, souvent dues à leur consistance dure et sèche. Dans cet article, nous explorerons les différentes méthodes pour lutter contre la constipation, en mettant l’accent sur l’alimentation et l’activité physique.

La constipation survient lorsque les mouvements intestinaux deviennent difficiles ou moins fréquents. Les principales causes incluent une alimentation pauvre en fibres, une hydratation insuffisante, un mode de vie sédentaire, certains médicaments, le stress et des changements dans la routine quotidienne. Identifier la cause est une étape cruciale pour déterminer le traitement le plus approprié.

L’hydratation et l’alimentation : clés de la prévention

L’hydratation joue un rôle essentiel dans la prévention et le traitement de la constipation. Boire suffisamment d’eau tout au long de la journée aide à ramollir les selles, facilitant ainsi leur passage. Il est recommandé de consommer environ 2 litres d’eau par jour, mais ce besoin peut varier en fonction de l’activité physique et des conditions climatiques.

Une alimentation riche en fibres est fondamentale pour stimuler le transit intestinal. Les fibres se trouvent dans les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers. Elles augmentent le volume des selles et en facilitent l’évacuation. Il est conseillé d’introduire progressivement les fibres dans l’alimentation pour éviter les ballonnements et les gaz.

Les fibres alimentaires jouent un rôle crucial dans la prévention et le traitement de la constipation. Elles se trouvent principalement dans les végétaux et contribuent à augmenter le volume des selles tout en facilitant leur passage dans le système digestif. Parmi les aliments les plus riches en fibres, on trouve les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs, qui sont d’excellentes sources de fibres solubles et insolubles. Les céréales complètes telles que l’avoine, le quinoa, le riz brun et les pains complets apportent également une bonne quantité de fibres.

Les fruits et légumes sont aussi des sources incontournables de fibres : les pommes, les bananes, les oranges, les poires, les fraises, les framboises, les carottes, les brocolis, les choux de Bruxelles, et les artichauts figurent parmi les meilleurs choix. Les noix et graines, comme les amandes, les graines de chia et les graines de lin, sont non seulement riches en fibres mais apportent aussi des acides gras essentiels. Il est important de varier ces sources de fibres pour bénéficier d’un éventail complet de nutriments et pour maintenir un système digestif sain et actif.

L’exercice régulier est un autre élément clé pour prévenir et traiter la constipation. L’activité physique stimule le transit intestinal et réduit le temps de passage des selles dans le gros intestin. Des exercices modérés comme la marche, le yoga ou le vélo peuvent être particulièrement bénéfiques.

Capter les signaux

Outre l’alimentation et l’exercice, d’autres pratiques peuvent aider à lutter contre la constipation. Par exemple, il est important de ne pas ignorer l’envie d’aller à la selle et de prendre le temps nécessaire aux toilettes. De plus, certaines positions, comme s’accroupir, peuvent faciliter l’évacuation.

Dans certains cas, la constipation peut être le symptôme d’un problème de santé plus grave. Si les changements de mode de vie ne donnent pas de résultats, ou si la constipation s’accompagne de douleurs, de sang dans les selles ou de modifications inexpliquées du poids, il est important de consulter un médecin.