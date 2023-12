Couples homosexuels : des évêques africains s’opposent à la décision du Pape

Il y a quelques jours, le Pape François a fait une annonce qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. En effet, le souverain Pontife a autorisé la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie. Cette annonce inédite de l’Église catholique a créé une véritable onde de choc au sein de l’opinion. L’Afrique, qui est très conservatrice, n’a pas du tout bien accueilli cette nouvelle.

De nombreux évêques du continent ont donné de la voix pour dénoncer l’annonce du Pape François. L’archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouahou n’a pas fait dans la demi-mesure en signifiant ceci : « Nous Pasteurs et Peuple de Dieu au Congo-Brazzaville demeurons strictement attachés à l’union d’un homme et d’une femme confirmée par la doctrine de l’Église ». Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouahou a poursuivi en notifiant que la société congolaise est régi par un certain nombre de valeurs culturelles et qu’il est impossible pour les archevêques et évêques d’autoriser la bénédiction des couples de même sexe.

« La conformité de vie à la Parole de Dieu n’est une option, elle n’est pas facultative. Elle est un devoir moral et une norme de vie au quotidien » ajoute l’archevêque congolais dans des propos relayés par le site africanews.com. Les évêques du Togo, du Malawi, du Cameroun s’inscrivent dans la même voie que celle de Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakouahou. Dans des pays comme la Côte d’Ivoire et Madagascar, les hommes de Dieu, même s’ils ne valident pas la décision du Vatican, sont un peu plus mesurées. Ils sont dans une démarche d’attente.

En outre, le saint siège doit encore donner des éclaircissements sur le Fiducia Supplicans (possibilité de bénir les couples formés par des personnes de même sexe). Dans l’attente de ces informations, l’Église en Côte d’Ivoire et à Madagascar souhaite que les premiers acteurs fassent une analyse sans complaisance dans le but de rédiger une unique déclaration synodale qui sera exécuté par toute l’Afrique. La récente décision du Vatican n’a pas fini de faire parler.

En Afrique, sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur ressenti. Comme on l’a signifié plus haut, le continent est régi par une somme d’identité culturelle. Il est vrai que le monde est en pleine mutation et que le brassage culturel est la norme, mais force est de constater que certaines réalités auront du mal à s’imposer en Afrique. Face au débat qu’à susciter la décision du Pape de bénir les couples homosexuels, il est fort à parier que des discussions intenses auront lieu au niveau Vatican pour mieux appréhender la question.