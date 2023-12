Drones: Zelensky veut produire un million en 2024

Share on Telegram

L’Ukraine, théâtre d’une confrontation acharnée depuis l’invasion russe de février 2022, se prépare à une nouvelle avancée dans sa stratégie de défense. Le président Volodymyr Zelensky a récemment annoncé lors de sa conférence de presse annuelle à Kiev la production prochaine d’un nombre colossal de drones pour renforcer l’arsenal militaire ukrainien. Cette déclaration intervient à un moment crucial, alors que l’utilisation des drones s’est avérée vitale dans le conflit en cours, et où le soutien occidental semble montrer des signes de fragilité.

Depuis le début de l’offensive russe, les forces ukrainiennes ont constamment recouru aux drones pour répondre aux exigences opérationnelles. Les estimations font état d’un besoin mensuel compris entre 100 000 et 120 000 drones de divers types. Ces appareils, allant des drones explosifs aux engins de reconnaissance, ont été au cœur de cette lutte, incitant les deux camps à intensifier leurs efforts dans cette course à l’armement pour la suprématie sur le terrain.

Un changement significatif s’opère actuellement dans l’orientation des technologies employées. Les drones FPV (First Person View), permettant un pilotage en immersion via des casques de réalité virtuelle, gagnent en importance. Ces drones, utilisés pour des missions de largage de grenades, d’observation en temps réel ou encore de ciblage, se révèlent être des outils cruciaux dans la surveillance des mouvements ennemis et l’exécution d’actions ciblées.

Cette évolution vers les drones FPV souligne la nécessité d’une connectivité directe avec le champ de bataille, offrant une vue en temps réel de la situation. En effet, cette technologie permet aux opérateurs de diriger les drones avec précision, en identifiant rapidement les cibles potentielles et en agissant de manière décisive pour contrer les mouvements adverses.

Face à une demande croissante de la part des forces armées, l’Ukraine a entrepris des actions déterminées pour accroître sa capacité de production nationale. Le nombre d’entreprises ukrainiennes spécialisées dans la fabrication de drones a ainsi presque doublé, passant de 80 à 200. Cette expansion, souvent réalisée en collaboration avec l’armée, démontre l’engagement du pays à renforcer son autonomie dans ce secteur stratégique.