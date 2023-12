En plein vol, un passager prend le contrôle d’un avion et sauve tout le monde

Share on Telegram

C’est un acte louable! Un passager à bord d’un vol Air Transat en partance de l’aéroport international Pearson de Toronto pour l’aéroport international de Punta Cana a pris le contrôle de l’appareil après qu’un membre de l’équipage soit devenu incapable d’assurer ses fonctions. L’information qui vient d’être révélée par la presse a de quoi émouvoir. Le drame a été évité ce lundi 20 novembre, lorsque, près de trois heures après le décollage, le vol TS-186 a été confronté à une situation d’urgence.

Parmi les 299 passagers se trouvait un pilote qualifié, dont l’intervention opportune s’est avérée cruciale. La situation s’est aggravée lorsque le membre d’équipage est tombé malade, nécessitant une action immédiate. Heureusement, la présence de ce pilote qualifié parmi les passagers a été un atout inestimable.

Ce dernier, faisant preuve de calme et de professionnalisme, a pris les commandes de l’avion, garantissant ainsi la sécurité de tous les passagers à bord. Grâce à l’expertise et à la réactivité du pilote passager, l’avion a pu effectuer une descente contrôlée vers sa destination et atterrir en toute sécurité en République Dominicaine, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident similaire se produit. Plus tôt dans l’année, un pilote en congé avait pris en charge les fonctions d’un membre d’équipage sur un vol Air Canada après que celui-ci ait subi un malaise.