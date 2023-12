Fin du monde: Mark Zuckerberg se prépare à coup de centaines de millions

Share on Telegram

Mark Zuckerberg qui cède aux sirènes du survivalisme ? En effet, le fondateur du groupe Meta a confirmé le lancement prochain de son incroyable projet de bunker auto-suffisant. C’est à Hawaï que ce dernier sera construit. Un projet d’exception, qui devrait lui coûter la somme de… 250 millions d’euros, rien que ça. Une dépense qui en dit long sur les dérives survivalistes de certaines des personnes les plus riches au monde.

Selon plusieurs médias américains, Zuckerberg aurait lancé la construction de son projet Koolau Ranch. Il s’agit d’un manoir (enfin de deux manoirs) tout à fait classique. Une propriété tout simplement gigantesque, avec pas moins d’une trentaine de chambres (et de salles de bain), une salle de sport, un sauna, un bain à remous, un court de tennis et plusieurs piscines. Mais ce qui surprend le plus, c’est ce bunker de 464m², enfoui sous terre.

Koolau Ranch, un projet survivaliste pharaonique

L’abri est auto-suffisant. Il génère, de par lui-même, de l’électricité. Il dispose aussi d’une immense citerne en eau, de 17 mètres sur 6. L’ensemble du bunker est aussi serait équipé d’une vingtaine de caméras de surveillance, permettant ainsi au milliardaire, d’assurer sa totale sécurité. Les ouvriers qui opèrent sur le chantier, eux, sont liés à Zuckerberg par un accord de confidentialité sur l’avancée du projet.

Bezos, Altman et d’autres…

Cette lubie survivaliste, Zuckerberg n’est pas le seul milliardaire à en avoir une. En effet, certaines personnes, comme Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, dépensent des centaines de millions de dollars pour s’offrir un lieu de vie en cas d’extrême nécessité. Récemment, celui-ci a acheté deux maisons, avec bunker, pour 147 millions d’euros. Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, se serait quant à lui, offert une villa anti-apocalyptique, en Nouvelle-Zélande.