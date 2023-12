Football : comment l’Afrique se fait draguer par la FIFA et l’UEFA

Dans quelques jours sera donné le coup d’envoi de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. La Côte d’Ivoire est entrain de mettre les petits plats dans les grands pour rendre mémorable cette grande messe du football continental. La couverture médiatique de cet évènement sera assurée comme il se doit. L’on se rappelle qu’il y a quelques jours, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait octroyé les droits de diffusion des prochaines éditions de la CAN.

De nombreux diffuseurs s’étaient alors positionnés. Tout récemment, c’est l’UEFA et la FIFA qui ont lancé des appels d’offres en direction de l’Afrique pour l’obtention des droits de la Champions League et de la Coupe du monde. Ces deux institutions sont considérées comme les plus puissantes dans le domaine du football. À l’instar de l’Asie, l’Afrique représente un énorme enjeu pour l’UEFA et la FIFA.

L’Afrique est une terre de football et les aficionados s’y comptent par millions. La FIFA et l’UEFA sont conscients du poids de l’Afrique dans le processus de développement continu du football. Par conséquent, les deux institutions phares du football mondial enclenchent différents mécanismes pour se positionner à long terme sur le marché africain.

Par le passé, les appels d’offres n’étaient pas assez nombreux pour le continent. Depuis quelque temps maintenant, la donne a radicalement changé. L’UEFA s’est focalisé uniquement sur la Ligue des champions alors que la FIFA a mis en jeu divers droits de diffusion en rapport avec la Coupe du monde masculine 2026 et de la Coupe du monde féminine 2027. Les diffuseurs qui sont intéressés ont jusqu’au 12 et 13 décembre pour se manifester.

Traditionnellement, ce sont les chaînes Canal + et SuperSport qui raflaient les droits de diffusion de la Ligue des Champions. De nouveaux opérateurs ont décidé de bousculer la hiérarchie et avec la nouvelle stratégie de l’UEFA, ils auront leur mot à dire. C’est notamment le cas des chaînes New World TV et StarTimes. D’après des sources concordantes, d’autres diffuseurs moins connus pourraient faire leur entrée en jeu et s’octroyer une part du gâteau.

La Ligue des Champions et la Coupe du monde font partie des compétitions sportives les plus suivies au monde. Ces évènements brassent une énorme quantité d’argent et tous les acteurs qui gravitent autour ont leur compte. Suite à son élection à la tête de Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe avait pour ambition de renforcer l’attractivité du football africain. C’est ainsi qu’il a lancé plusieurs plaidoyers auprès des plus hautes instances du football international pour mettre en avant le marché africain.