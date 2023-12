France: Macron prédit une vraie révolution

La vision du président français Emmanuel Macron pour la recherche scientifique en France est ambitieuse. Lors d’un discours récent, il a mis en lumière son plan pour transformer radicalement la recherche, débutant par une réforme de la gouvernance et du modèle économique dans les universités françaises. Il propose de renforcer l’autonomie universitaire, avec des contrats pluriannuels et une gouvernance réformée, évitant ainsi les controverses qui avaient marqué les réformes précédentes sous Nicolas Sarkozy.

Dans le cadre de ce discours, Macron a également annoncé des changements majeurs pour les grands organismes nationaux de recherche comme le CNRS, l’Inserm et l’Inrae. Il envisage de les convertir en « vraies agences de programmes » capables d’agir stratégiquement dans leurs domaines respectifs. Cette étape est cruciale pour améliorer la compétitivité internationale de la France dans le domaine de la recherche.

Ensuite, le président a souligné l’importance de la science et de la recherche pour l’avenir de la France. Il a rappelé que le pays a toujours été un leader dans ce domaine et doit continuer à l’être. Cette déclaration faisait partie d’un discours plus large prononcé lors de l’installation du « conseil présidentiel de la science« , une nouvelle entité destinée à guider la future politique scientifique du pays.

Macron a également abordé le problème du morcellement dans le secteur de la recherche, un obstacle qui, selon lui, affaiblit la position de la France sur la scène mondiale. Sa solution est, selon lui, une « vraie révolution » qui englobe non seulement la restructuration des organismes et des universités, mais aussi une approche plus stratégique et coordonnée de la recherche.

Enfin, en concluant son discours, Macron a promis une transformation significative qui rendrait la recherche française non seulement plus compétitive, mais aussi plus intégrée et plus efficace. Cette vision globale, qui s’étend de la gouvernance universitaire à la structure des organismes de recherche, marque un changement profond dans la politique scientifique de la France.

Cette nouvelle approche, si elle est mise en œuvre avec succès, pourrait non seulement renforcer la position de la France comme leader mondial dans la recherche scientifique, mais aussi transformer de manière significative le paysage de la recherche et de l’innovation en France.