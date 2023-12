France: voici les 5 plus grosses fortunes de 2023

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Les fluctuations économiques de l’année 2023 n’ont pas empêché l’essor financier des multimilliardaires français, marquant ainsi une croissance substantielle de leur richesse, révèle le classement annuel du magazine Capital. Malgré un contexte parfois instable, la fortune des milliardaires a connu une augmentation moyenne de 20% par rapport à l’année précédente, témoignant ainsi d’une année fructueuse pour les grands magnats de l’économie hexagonale.

Au sommet de ce palmarès se tient Bernard Arnault, une figure emblématique du monde des affaires en France. Avec un patrimoine s’élevant à 174,53 milliards d’euros, il demeure incontestablement le Français le plus fortuné. Même si le géant mondial du luxe dont il est à la tête a connu un léger ralentissement dans ses ventes, sa position reste prédominante, le hissant au deuxième rang mondial des personnes les plus riches, d’après Forbes, devançant Jeff Bezos d’Amazon.

Publicité

La deuxième place de ce classement revient à Axel Dumas, gérant du groupe de luxe originellement spécialisé dans les équipements équestres. Avec une fortune estimée à 133,62 milliards d’euros partagée au sein de sa grande famille, il incarne la continuité d’une réussite financière notable. Cependant, des voix divergentes se font entendre quant à l’évaluation de sa croissance patrimoniale, remettant en question l’optimisme des calculs de Capital.

À la troisième position, se dressent Alain et Gérard Wertheimer, petits-enfants de l’associé historique de Coco Chanel, dont le groupe de haute couture française a surpassé ses performances antérieures à la pandémie. Avec un patrimoine estimé à 89,46 milliards d’euros, leur succès financier témoigne de la pérennité et du rayonnement de l’héritage de la mode française à l’échelle mondiale.

Françoise Bettencourt Meyers occupe la quatrième place de ce classement, avec une fortune évaluée à 80,89 milliards d’euros. Héritière de Liliane Bettencourt et à la tête du groupe industriel de produits cosmétiques L’Oréal, elle demeure la femme la plus riche du monde, témoignant ainsi de la consolidation du secteur des cosmétiques au niveau international.

Publicité

Enfin, la cinquième position est attribuée à Gérard Mulliez, avec un patrimoine de 51,76 milliards d’euros. Appartenant à la vaste famille Mulliez, ses intérêts financiers s’étendent bien au-delà du secteur de la distribution, englobant des participations dans des enseignes renommées telles qu’Auchan et Leroy Merlin, soulignant ainsi la diversification de ses investissements.

Ce classement des cinq Français les plus riches de l’année 2023, établi sur des données vérifiables comme les participations familiales dans les holdings et l’évolution des cours des actions, illustre la pérennité et la diversité des sources de richesse des grandes familles entrepreneuriales françaises, malgré un contexte économique en perpétuelle évolution.

Top 5 des plus grosses fortunes de France en 2023