Il tue sa sœur à cause d’un cadeau de Noël, leur frère se venge

Aux États-Unis, une querelle familiale, sur fond de célébrations de Noël, a eu de terribles répercussions. En effet, un jeune adolescent âgé de 14 ans a tué sa sœur avec un pistolet automatique, après que ce dernier n’ait pas accepté de recevoir “moins de cadeaux de Noël” que les autres membres de sa fratrie.

Le jour même du réveillon, le 24 décembre, la petite famille effectuait une sortie shopping. Ce dernier se trouvait en compagnie de son frère (âgé de 15 ans), de sa sœur (âgée de 23 ans) et ses enfants, ainsi que de sa mère. Une dispute a ensuite éclaté entre les deux plus jeunes frères, pour savoir qui allait être le plus gâté lors des fêtes.

Une dispute sur fond de cadeaux de Noël

Mais la dispute, au lieu d’en finir, a continué jusqu’au domicile de la grand-mère, située à Largo. La tension est ensuite montée d’un cran après que l’adolescent de 14 ans ait sorti une arme, qu’il a ensuite pointée en direction de son frère. Il l’a alors menacé de lui tirer une balle dans la tête.

Les deux seront séparés par leur oncle. L’adolescent de 14 ans est ensuite sorti dans le jardin, afin de se calmer. Il y verra sa grande sœur de 23 ans et son bébé de 10 mois. Celle-ci lui aurait ensuite demandé de se calmer. Vexé par la remarque, il sortira son arme, pour lui tirer une balle dans la poitrine.

Un drame familial

Un bruit sourd se fait entendre dans toute la maison. L’aîné des frères, âgé de 15 ans, se précipite de hors et, par vengeance, tire sur son frère. Il prendra la fuite avant d’être arrêté et inculpé pour tentative de meurtre et falsification de preuves. Le plus jeune lui a survécu, contrairement à sa grande sœur. Il a été transporté à l’hôpital et est accusé de meurtre, de maltraitance sur enfant et de possession d’armes à feu.