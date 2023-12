Internet : ce pays offre le débit le plus puissant du monde

Internet offre aujourd’hui de nombreuses possibilités à la planète. Cet outil technologique s’est imposé comme une ressource vitale pour la population mondiale. Aux quatre coins du monde, des initiatives sont mises en place afin d’améliorer sans cesse l’accès au service internet. Au Japon, des scientifiques ont réussi l’exploit de proposer un débit internet qui défie l’entendement.

En effet, les scientifiques nippons ont transmis 22,9 pétabits par seconde dans une seule fibre optique grâce à un processus quelque peu complexe. Ce sont les cerveaux de l’Institut national des technologies de l’information et des télécommunications (NICT) du Japon qui ont réussi cet immense exploit. Pour se rendre compte de la portée de cette avancée, il faut savoir que le trafic mondial total d’Internet en une seconde est évalué à 1,217 térabits par seconde.

La percée est d’autant plus spectaculaire du fait que les scientifiques japonais ont utilisé une seule fibre optique pour transmettre les 22,9 Pbps. Ce n’est pas la première fois que le Japon gravite dans de telle sphère. En effet, le pays du soleil levant a déjà réussi à transférer 10,66 Pbps. Selon la technologie que l’on utilise actuellement, une connexion fibrée domestique possède au maximum 10 gigabit par seconde (Gbps).

Les scientifiques japonais ont donc dû sortir des standards habituels pour atteindre un débit de 22,9 Pbps. Pour atteindre ce niveau, les membres de l’Institut national des technologies de l’information et des télécommunications ont utilisé un ensemble de technologie très couteux et une fibre optique unique en son genre qu’on ne retrouve pas facilement sur le marché. C’est le cas du multiplexage spatial (SDM). Un débit de 22,9 Pbps est incroyable, mais les chercheurs japonais ont laissé attendre que c’est possible d’aller au-delà et tutoyer les 24,7 Pbps.

Cependant, vu les équipements complexes qu’il faut mobiliser pour réussir cet exploit, il n’est pas encore possible de reproduire à très grande échelle le processus. En attendant, le Japon affirme être en mesure de fournir de façon continue un débit de 1,84 Pbps avec des équipements beaucoup plus simples. Quand on s’intéresse à l’histoire d’Internet, on se rend compte que le Japon a basculé dans une autre dimension.

En matière de technologie, le pays asiatique est une référence absolue qui ne s’impose absolument aucune limites. Les ambitions japonaises sont proportionnelles à la force de frappe du pays qui possède l’un des systèmes éducatifs les plus performants au monde. En 2024, le Japon souhaite se donner les moyens de viser encore plus loin. Des projets ambitieux sont annoncés dans divers domaines, notamment l’exploration spatiale. Ce domaine revêt aujourd’hui d’un enjeu extrêmement important pour l’ensemble des superpuissances internationales.