Dans un climat de tensions accrues entre la Chine, les États-Unis et Taïwan, les récentes déclarations et actions de Xi Jinping, président de la Chine, réaffirment la position ferme de Pékin sur la question de Taïwan. La Chine considère depuis longtemps Taïwan comme une province égarée, une perspective renforcée par les menaces et les exercices militaires visant à souligner cette revendication.

En réponse, les États-Unis ont renforcé leur soutien à Taïwan, notamment par un récent accord de défense de 300 millions de dollars, dans l’objectif de consolider les défenses de l’île en prévision des élections présidentielles imminentes.

Lors de son discours du Nouvel An, Xi Jinping a proclamé que la réunification de Taïwan avec la Chine était inévitable, appelant à l’unité de tous les Chinois. Cette déclaration intervient dans un contexte où Pékin maintient une pression constante sur Taïwan, notamment depuis l’arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen du Parti démocratique progressiste, qui est perçue par la Chine comme un obstacle à ses ambitions de réunification.

Une volonté de vengeance envers les USA

Parallèlement, la Chine a exprimé sa désapprobation face à l’accord de défense entre les États-Unis et Taïwan. Bien que la déclaration de Xi Jinping n’ait pas directement mentionné cet accord, les actions et les réactions de la Chine suggèrent une riposte imminente. Pékin a déjà imposé des sanctions contre des entreprises américaines impliquées dans des ventes d’armes à Taïwan, une politique qui s’inscrit dans la continuité de la réaction chinoise face à l’influence américaine dans la région.

En outre, Dans son discours du nouvel an, Xi Jinping a souligné le renforcement des relations entre la Chine et la Russie, indiquant une alliance stratégique qui pourrait avoir des implications importantes sur la dynamique géopolitique globale. Cette collaboration sino-russe, renforcée dans un contexte international turbulent, offre à la Chine un soutien supplémentaire dans ses efforts pour maintenir sa souveraineté sur Taïwan.

Les ambitions de Xi Jinping et de la Chine concernant Taïwan, malgré les mises en garde américaines, révèlent une détermination à restaurer ce qu’ils considèrent comme l’intégrité territoriale de la Chine. Cette situation, qui continue d’évoluer, reste un point de friction majeur dans les relations internationales, avec des implications potentielles sur la stabilité régionale et mondiale.