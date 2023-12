Messi et Cristiano pourraient s’affronter dans ce domaine

Share on Telegram

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo compte investir plusieurs dizaines de millions d’euros dans un nouveau jeu vidéo. Il s’agit du United Football League (UFL) dont l’objectif est de concurrencer EA FC sur les consoles telles que la PS5. « Nous sommes ravis de travailler ensemble sur l’UFL et de créer un jeu équitable et axé sur les skills pour les fans de football du monde entier », a martelé le communiqué du United Football League (UFL). Selon les informations rapportées sur ce projet, l’actuel star Saudi Pro League s’apprête à investir 40 millions d’euros.

Cette nouvelle intervient dans un contexte où, quelques semaines plus tôt, l’Argentin Lionel Messi avait rejoint Sergio Agüero sur un projet presque similaire. En effet, l’ex-international Argentin a annoncé que le champion du monde est désormais copropriétaire de son équipe de sport électronique, KRÜ Esports qu’il a fondée depuis 2020. L’icône de l’Atlético de Madrid et Manchester City n’avait pas donné de détails sur l’union entre son viel ami. On retiendra tout de même qu’à plusieurs reprises, le KRÜ Esports avait annoncé le besoin d’une expansion sur de nouveaux jeux.

Messi s’associe à Sergio Agüero pour le même projet

L’arrivée d’un copropriétaire comme Messi aura le mérite ainsi accélérer sa croissance. Cette décision de Sergio Agüero a mis fin aux rumeurs d’un retrait du « Kun » de sa structure, présente sur plusieurs titres phares de l’esport en Amérique latine comme Valorant ou Rocket League. Le nouvel investissement de la star portugaise du football Cristiano Ronaldo amène les internautes à indiquer que, les rivalités se poursuivent entre les deux stars du football. En effet, pendant plusieurs années, les fans du football s’évertuent à faire des disputes autour de celui qui est le meilleur joueur de tous les temps.

La rivalité entre Cristiano et Messi

Alors que certains évoquent le nom de Lionel Messi à cause de tout son parcours, d’autres estiment que ce titre revient à Cristiano Ronaldo. Les fans du football ne manquent pas d’argument pour défendre chacun leur point de vue. La dernière coupe du monde qui a consacré vainqueur l’Argentine de Lionel Messi a été une occasion pour les fans de ce dernier pour lancer une salve de moquerie sur la toile contre le Portugais. L’Argentin avait été élu Ballon d’or Adidas, le nom officiel du prix du meilleur joueur de la compétition. Lionel Messi a marqué la compétition de son empreinte avec sept buts (dont un doublé en finale) et trois passes décisives. Il est le premier joueur à recevoir deux fois ce prix. Il avait déjà été récompensé en 2014 lors de la finale perdue par l’Argentine face à l’Allemagne.