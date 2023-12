Nigeria: la raffinerie de Dangote passe à la vitesse supérieure

Share on Telegram

Le projet colossal de la raffinerie de Dangote, d’une valeur de 20,5 milliards de dollars et capable de traiter 650 000 barils par jour, se rapproche enfin de sa mise en service. Avec une participation de 20% de la Nigeria National Petroleum Co, cette initiative marque une étape clé dans la fusion des secteurs public et privé.

Première livraison de brut

Après des retards successifs, la presse nigériane signale l’arrivée du premier chargement de brut Agbami à la raffinerie, située à la périphérie de Lagos, marque le début concret des opérations. Ce brut, connu pour ses qualités de légereté et douceur, est idéalement adapté aux processus de la raffinerie. Transporté par le navire OTIS, ce chargement inaugure une nouvelle ère pour la raffinerie et le secteur énergétique nigérian.

La collaboration entre Dangote et la NNPC est essentielle pour le bon démarrage de la raffinerie. Un récent accord prévoit la fourniture de 6 millions de barils de brut en décembre, marquant un pas décisif vers l’activation de la raffinerie. La capacité de la raffinerie à traiter différents types de brut, notamment les grades Escravos, Bonny Light et Forcados, est un atout majeur. Elle est conçue pour produire une large gamme de produits pétroliers, poussant le Nigeria vers une plus grande indépendance énergétique.

Bien que des défis comme les retards potentiels et l’atteinte de la capacité de production maximale demeurent, la mise en service de la raffinerie symbolise un grand espoir pour l’avenir énergétique du Nigeria. Ce projet promet de transformer significativement le paysage industriel et économique du pays, ouvrant la voie à une nouvelle ère de prospérité et d’autosuffisance en matière d’énergie.

Avec la raffinerie de Dangote, le Nigeria se positionne pour réduire considérablement ses importations de carburant, tout en renforçant son secteur énergétique. Ce projet marque une étape clé dans l’histoire économique du Nigeria, symbolisant l’avancée vers l’autonomie énergétique et un futur plus prospère.