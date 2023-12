Or en Afrique : ce pays se frotte les mains

Share on Telegram

L’or est considéré comme l’un des métaux les plus inestimables du monde. Aux quatre coins de la planète, une course intense est menée dans le but de découvrir de nouveaux filons aurifères. En Afrique, le Sénégal fait partie des pays avec un très fort potentiel minier. Au cours de ces deux dernières années, le pays de la Teranga a enregistré une production record d’or, ce qui lui a permis de se positionner en bonne place des nations africaines qui sont des références dans la production de l’or.

Les autorités en charge de réglementer le domaine des industries extractives ont signifié que la production industrielle d’or a atteint 15 tonnes en 2022. En tout et pour tout, le secteur aurifère a généré la colossale somme de 540 milliards FCFA à l’État du Sénégal. Deux importantes mines rythment la production d’or du Sénégal. Il s’agit de Sabodala-Massawa, gérée par la firme Endeavour Mining et de Mako qui est la propriété de Resolute Mining.

L’année dernière, la production d’acide phosphorique avait dépassé celle de l’or au cours des six premiers mois. Dans le dernier semestre, la production d’or a connu une hausse considérable pour devenir le premier produit d’exportation du secteur minier sénégalais. La majorité de la production aurifère du Sénégal est dirigée presque exclusivement vers la Suisse et l’Australie.

À long terme, il serait judicieux pour les premières autorités sénégalaises de mettre en place des raffineries d’or qui vont permettre au pays de transformer son or en lingots. Actuellement, le marché mondial des mines est rythmée par une course intense vers les métaux critiques et les terres rares. Leurs prix se sont littéralement envolés sur le marché. Des études ont montré que le pays de la Teranga possède aussi un gros potentiel en ce qui concerne les terres rares. Il en est de même pour les métaux critiques.

De l’avis de nombreux experts, le Sénégal possède l’un des meilleurs potentiels économiques de l’Afrique. En plus de son potentiel minier, le pays est aussi en passe de devenir un grand acteur du domaine des hydrocarbures en Afrique. En effet, de gigantesques gisements de pétrole et de gaz ont été découverts au Sénégal et ces sites rentreront bientôt en exploitation.

La nation d’Afrique de l’Ouest s’apprête ainsi à faire son entrée de manière fracassante dans le cercle des pays producteurs d’hydrocarbures. Les perspectives sont très alléchantes pour le Sénégal qui a les ressources nécessaires pour devenir un géant économique d’Afrique. Avec des réformes audacieuses, le pays de la Teranga pourra produire de la richesse de qualité pour le plus grand bonheur de sa population.