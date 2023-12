Rencontre Talon-Tinubu : levée des restrictions de change à l’importation sur 43 produits

Lors de la visite du chef d’Etat béninois Patrice Talon à son homologue nigérian Bola Tinubu le mercredi 6 décembre à Abuja, les deux présidents ont procédé à la levée des restrictions de change à l’importation sur 43 produits. Riz, margarine, palmiste, produits à base d’huile de palme, huiles végétales, viande, carnés transformés, légumes, végétaux transformés, volaille et produits transformés à base de volaille, conserves de poisson en sauce (Geisha)/sardine et cure-dents sont les produits alimentaires concernés par cet accord de restriction de change à l’importation.

Il y a également les verres et articles en verrerie, ustensiles de cuisines, vaisselles, bouteilles de gaz, pagnes tissés, vêtements, ciment, tôles d’acier laminées à froid, tôles d’acier galvanisées, brouettes, tête de casseroles, boîtes et conteneurs métalliques, fûts en acier, tubes en acier, fil machine déformé et non déformé, barres de fer, barres d’armature, treillis métallique, clous en acier, clôtures et poteaux de sécurité et de rasoir, panneaux et panneaux de particules de bois, panneaux et panneaux de fibre de bois, planches et panneaux de contreplaqué, portes en bois, carreaux vitrifiés et céramiques, avions, jets privés, cosmétiques et divers, encens indiens, savons et cosmétique.