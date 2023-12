Sénégal : cette star des Lions de la Teranga accuse un de ses employés de vol

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Même s’il n’est plus régulièrement appelé en sélection nationale, Mbaye Diagne reste un visage important des Lions de la Teranga. Le colosse de 1.93m évolue actuellement en deuxième division du championnat d’Arabie Saoudite avec le club d’Al-Qadisiyah FC. Attaquant puissant, doté d’une grosse frappe de balle et d’un jeu de tête hors norme, Mbaye Diagne fait parler ses qualités intrinsèques au niveau de la monarchie du golfe.

Tout récemment, c’est dans la rubrique faits divers que le natif de Dakar a fait parler de lui. En effet, dans un message énigmatique publié sur sa page Instagram, Mbaye Diagne a notifié qu’il a été victime du vol de sa voiture. L’attaquant connaît l’identité du voleur puisqu’il a pointé du doigt son chauffeur qui se nomme Okan Conner. Ce dernier, d’après Mbaye Diagne, aurait pris la poudre d’escampette pour la Turquie.

Publicité

Sur son compte Instagram, l’ancien joueur du Club Bruges a promis de retrouver son chauffeur. Il n’a pas clairement expliqué comment le nommé Okan Conner a fait pour se volatiliser avec sa voiture. Mbaye Diagne a simplement affirmé que des procédures ont été enclenchées pour retrouver l’individu. Les footballeurs sont régulièrement victimes de vols. Les superstars mondiales ne sont guère épargnées et cela donne lieu souvent à des situations rocambolesques. On se rappelle de l’affaire Paul Pogba qui avait défrayé la chronique il y a un an de cela.

En effet, le joueur de la Juventus Turin avait accusé son frère Mathias Pogba d’avoir manigancé un plan avec des individus peu recommandables pour lui soutirer de grosses sommes d’argent. Le champion du monde 2018 avait notamment expliqué comment Mathias et sa bande l’avait cambriolé. La plupart des footballeurs professionnels évoluant à l’étranger gagne très bien leur vie. De ce fait, ils sont les cibles favorites de certaines personnes prédatrices sans foi ni loi. L’entourage des joueurs est généralement mis en cause et ces sportifs doivent prendre le maximum de précautions.