Sénégal : pris à partie, Macky Sall défendu par sa garde rapprochée

En février prochain, Macky Sall va transmettre le flambeau à son successeur pour présider à la destinée des Sénégalais. Arrivé au pouvoir en 2012, Macky Sall aura effectué deux mandats à la tête du Sénégal. Tout ne fut pas rose, mais il faut reconnaître que le président Sall peut mettre à son actif un certain nombre d’acquis, notamment sur le plan socio-économique.

Alors que les différents prétendants à l’élection présidentielle sont dans les starting-blocks, Macky Sall a débuté depuis quelques semaines une sorte de tournée d’adieu. Au cours d’un récent évènement public, Macky Sall s’est retrouvé au cœur d’un improbable échange avec un homme. L’homme en question semblait être irrité par les propos du président sénégalais.

C’est alors que l’individu se leva et commença à tempêter. La garde rapprochée de Macky Sall s’est immédiatement mise en branle pour tenir à bonne distance l’homme qui était énervé. Cependant, le chef de l’État a gardé son calme et il a demandé à son véhément interlocuteur de reprendre ses esprits. Apparemment, l’ex-président de l’Assemblée nationale voulait comprendre pourquoi l’homme s’était mis dans tous ses états. Il accepta alors que l’individu vienne à son niveau.

Dans un moment incroyable, le président de la république a alors échangé quelques mots avec son interlocuteur. La vidéo de cette scène surréaliste a vite fait le tour des réseaux sociaux. Dans la perspective de l’élection présidentielle, Macky Sall a choisi Amadou Ba comme son dauphin. Le Premier ministre a débuté depuis quelques jours sa campagne de parrainage et il a reçu de nombreux soutiens.

Le scrutin présidentiel s’annonce indécis au vu de la force de frappe des différents challengers. En plus d’Amadou Ba, Khalifa Sall, Idrissa Seck et peut-être Karim Wade sont annoncés comme les grandissimes favoris de l’échéance électorale. Quant à Macky Sall, on ne sait pas encore quels seront ses projets après la présidence.