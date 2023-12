Téléphones pliants: Apple fait une promesse

La mode du smartphone pliant, relancée ? En 2019, Samsung, Huawei et Motorola avait fait fort en dévoilant respectivement leur Galaxy Fold, le Mate X et enfin, le Razr. Depuis ? En l’espace de cinq ans, on compte près d’une quarantaine de modèles qui ont été lancés sur le marché.

Or, si quasiment toutes les marques s’y sont essayées, une seule manque à l’appel : Apple. Jamais la marque à la pomme n’a dévoilé ou eu l’idée de proposer un tel produit à la vente. Du moins, jusqu’à aujourd’hui. En effet, la firme de Cupertino a confirmé l’information selon laquelle son tout premier iPhone pliable allait arriver sur le marché. Date prévue pour le lancement ? 2026 !

Publicité

Apple annonce un smartphone pliant pour 2026

Pour le moment, beaucoup de choses restent encore à régler. Dans les mois à venir, le groupe américain devrait ainsi choisir son fournisseur d’écran pliable. Deux ans de travaux seront ensuite nécessaires pour mettre en place, optimiser le futur smartphone et lancer le meilleur produit possible. Samsung Display ainsi que LG Display figurent sur la liste des favoris.

Selon toutes vraisemblances, c’est au mois de septembre 2026, à l’occasion d’une keynote, que le groupe dévoilera en grande pompe, la sortie de son smartphone d’un tout nouveau genre. Mais pourquoi tant de temps, alors que la technologie évolue bien ? Apple affirme que son smartphone profitera d’un châssis plus léger et plus fin que la concurrence, ce qui nécessite un travail de recherche plus important.