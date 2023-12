Top 10 des applications les plus téléchargées en 2023

2023 a été une année riche en couleur pour les acteurs du monde de la tech. Au niveau des applications notamment, le succès a été au rendez-vous. Tout récemment, AppFigures, un logiciel de surveillance des performances des applications, a livré son classement des applications les plus téléchargées en 2023. Les mastodontes du secteur sont bien représentés dans le classement.

TikTok, le réseau social chinois, et Instagram caracolent en tête des applications les plus téléchargées cette année. AppFigures a combiné les résultats sur iOS et Android, ce qui a propulsé TikTok et Instagram dans de hautes sphères avec plus de 49 millions de téléchargements. Durant toute l’année, les deux applications se sont livrées une bataille féroce pour conquérir le cœur des utilisateurs. 2023 fut l’année de l’intelligence artificielle.

ChatGPT a largement contribué à renforcer la renommée de l’IA. Malgré le succès de l’intelligence artificielle et de l’énorme plus-value apportée par ChatGPT, l’application d’OpenAI n’a pas fait le poids en termes de téléchargements face à des géants comme Facebook, WhatsApp, TikTok ou encore Instagram. En effet, l’application d’OpenAI arrive seulement à la 10ᵉ position des applications les plus téléchargées avec 19 millions de téléchargements.

Le top 5 est constitué de TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp et Telegram Messenger. Découvrez ci-dessous le classement des 10 applications les plus téléchargées en 2023 :

TikTok (49 millions de téléchargements) Instagram (49 millions de téléchargements) Facebook (39 millions de téléchargements) WhatsApp (34 millions de téléchargements) Telegram Messenger (27 millions de téléchargements) Temu (27 millions de téléchargements) CapCut (25 millions de téléchargements) Snapchat (24 millions de téléchargements) Whatsapp Business (21 millions de téléchargements) ChatGPT (19 millions de téléchargements)

Ces différentes plateformes ne lésinent pas sur les moyens pour renforcer leur attractivité auprès des internautes. ChatGPT par exemple qui occupe la 10ᵉ place va sans doute mobiliser de grands moyens en 2024 pour concurrencer comme il se doit TikTok et les applications du groupe Meta. La plateforme d’OpenAI a pris le temps de bien s’approprier l’environnement d’iOS et d’Android.

Les principaux concurrents de ChatGPT sont présents sur le marché depuis plusieurs années maintenant et ça ne sera pas du gâteau d’aller déboulonner le top 5. Néanmoins, la plateforme basée sur l’Intelligence Artificielle a de solides arguments en sa possession et elle pourra les utiliser pour adopter une stratégie efficace pour effectuer sa remontée au classement. En 2024, il est fort probable que ce top 10 connaisse des bouleversements majeurs. Selon divers spécialistes, l’année qui se profile à l’horizon sera faste en innovation au plus grand bonheur des internautes.