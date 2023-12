Un célèbre chanteur meurt sur scène à 30 ans, sa femme réagit

La disparition soudaine de Pedro Henrique, un chanteur gospel brésilien de 30 ans, a ébranlé le monde de la musique ce 13 décembre. Pedro est décédé d’une crise cardiaque en plein concert à la Fiera de Santana, un événement qui a bouleversé ses fans et collègues. Alors qu’il interprétait son titre « Vai Ser Tão Lindo« , habillé d’un costume blanc éclatant, il s’est effondré sous les yeux incrédulés de son bassiste et du public.

Les efforts déployés pour sauver sa vie à l’hôpital se sont avérés vains. Todah Music, sa maison de disque, a rendu hommage à Pedro, le décrivant comme un homme joyeux, un excellent mari et un père dévoué. La nouvelle de sa mort a été accueillie avec incrédulité et une profonde tristesse.

Avant cette soirée fatidique, Pedro avait exprimé à des amis sa grande fatigue, soulevant des interrogations sur les exigences et les pressions du métier d’artiste. Lui et son épouse, l’influenceuse Suillan Barreto, venaient de célébrer la naissance de leur fille Zoe, partageant leur bonheur sur Instagram.

Pedro avait fait ses débuts sur YouTube en 2015, avant de se lancer dans une carrière solo prometteuse en 2019. Il était en train de préparer de nouveaux projets, marquant ainsi l’apogée de sa carrière, interrompue de manière si tragique.

Sa femme fait une déclaration déchirante

Sa femme Suillan a partagé son chagrin et son amour incommensurable pour lui dans un message déchirant sur les réseaux sociaux, se demandant comment elle allait faire face à l’avenir sans son soutien. La communauté musicale, ses fans, et surtout sa famille, pleurent la perte d’un artiste talentueux et d’un homme exceptionnel. « Comme je t’aime, mon amour. C’était la dernière fois que je t’ai vu servir. Je suis ici, mon amour, essayant d’écrire et, comme toujours, il me manque des mots. Où êtes-tu pour m’aider? Où es-tu? Ah, mon amour, comme je t’aime… Où es-tu? Où es-tu ? », a-t-elle déclaré sur Instagram

La mort de Pedro Henrique rappelle cruellement que derrière le glamour et la lumière des projecteurs se cachent souvent des défis et des luttes inconnus du grand public. Son héritage musical, bien que brusquement interrompu, continuera de résonner dans le cœur de ceux qui l’ont aimé et admiré.