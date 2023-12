US Air Force: SpaceX propulse sa navette spatiale X-37B au-delà des frontières

La dernière mission spatiale de SpaceX a captivé l’attention du monde entier en lançant le X-37B, une mystérieuse navette spatiale militaire américaine, vers des régions orbitales inexplorées. Ce vol, transporté par le puissant lanceur Falcon Heavy, marque un tournant dans l’exploration spatiale militaire, étendant les frontières traditionnelles de l’orbite basse vers des territoires inconnus.

Le jeudi 28 décembre, sous les projecteurs du Centre spatial Kennedy en Floride, le décollage de la fusée Falcon Heavy a marqué le début d’une mission enveloppée de mystère. À 20h07, heure locale, le spectacle s’est déroulé sous les yeux avides des spectateurs, retransmis en direct sur le site web de SpaceX. Pourtant, malgré cette exposition publique, le voile persiste quant à la destination et aux objectifs précis de cette septième mission du X-37B.

L’US Air Force et le Pentagone demeurent avares en détails concernant cette entreprise spatiale. La mission, baptisée USSF-52 par le Pentagone, suscite des interrogations sur la nature des expériences et des recherches menées à bord de cette navette spatiale. Des informations évasives, un nom de code énigmatique, et un manque de clarté entourent cette mission, alimentant davantage le mystère et l’intérêt du public.

SpaceX a souligné le caractère historique de ce lancement, car c’est la première fois que le X-37B est propulsé par la fusée Falcon Heavy. Cette prouesse témoigne de la capacité de ce lanceur super lourd à transporter des charges importantes, jusqu’à 26 700 kg, vers des zones orbitales lointaines. L’enjeu est d’autant plus considérable étant donné les expériences de pointe que l’US Air Force prévoit de mener à bord de cette navette.

Les missions antérieures du X-37B ont été entourées d’un voile de secret, renforçant le mystère qui entoure cet avion spatial. Depuis son premier vol en 2010, cette navette sans pilote a accumulé plus de dix ans d’activité spatiale à travers six missions distinctes. Pourtant, malgré cette longue présence dans l’espace, le X-37B continue de fasciner et d’intriguer par la nature confidentielle de ses opérations et les expériences qu’il mène pour le compte de l’armée américaine.

Cette mission du X-37B témoigne de l’avancée des technologies spatiales et de l’intérêt croissant des agences militaires pour l’exploration et l’expérimentation dans des régions orbitales jusque-là inaccessibles.