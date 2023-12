USA: un voyageur russo-israélien débarque sans passeport ni billet d’avion 

Une scène assez surprenante. En effet, aux USA, un homme a été arrêté après être descendu de son avion venant tout juste d’atterrir à l’aéroport international de Los Angeles. Selon ses dires, il aurait réussi à embarquer au Danemark, dans un avion de la compagnie aérienne Scandinavian Airlines, sans billet d’avion, ni même de visa.

Cet homme, c’est Sergey Vladimirovich Ochigava, un ressortissant russo-israélien. Âgé d’une quarantaine d’années, il aurait réussi à déjouer tous les systèmes de sécurité pour monter à bord du vol Flight 931, auquel il ne devait tout simplement pas prendre part. Une affaire prise très au sérieux par les services américains, qui tentent de comprendre comment cet individu a pu réussir sa petite entreprise.

Il monte à bord, sans billet ni visa

Interrogées, les personnes se trouvant à bord de l’avion ont expliqué qu’Ochigava a passé son temps à se promener dans l’avion, changeant régulièrement de siège. Il aurait alors tenté d’engager des discussions avec les autres personnes présentes ce jour-là avant d’essayer de déroger et de manger du chocolat qui appartenait aux membres d’équipage ! Arrêté, ce dernier sera jugé le 26 décembre prochain.

Quid de la défense du principal intéressé ? L’homme affirme qu’avant cela, il n’avait pas dormi depuis 3 jours et n’avait, en outre, absolument aucune idée de comment tout cela avait bien pu se dérouler. Il ne se souvient pas ce pourquoi il s’est rendu à Copenhague, ni de pourquoi, et enfin, il ne sait pas comment il a fait pour monter à bord de cet avion en direction des États-Unis. C’est au moment d’arriver sur le sol américain et de passer la douane, que peu à peu, il a commencé à réaliser ce qui était en train de se passer.

De son côté, Scandinavian Airlines s’est dite désolée de l’accident et affirme que certaines procédures complémentaires ont été mises en place afin d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. Une bien mauvaise presse pour l’entreprise, alors que le secteur aérien est aujourd’hui considéré comme l’un des moyens de transport les plus sûrs, mais aussi les plus rapides. De leur côté, les équipes du FBI américain vont tenter de comprendre ce mystère et percer à jour le trajet effectué par Ochigava.