Visas en Afrique : liste des pays les plus ouverts aux voyageurs africains

La liste des pays africains les plus ouverts à la circulation des africains sans restrictions au cours de l’année 2023 a été rendue publique ce mardi 12 décembre. Il s’agit d’une initiative de la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Union Africaine. Selon Financial Afrik qui s’est attardé sur le sujet, les pays d’Afrique de l’Ouest sont en tête du classement. Envers les Africains, le Bénin, les Seychelles et la Gambie sont les pays les plus ouverts selon le classement. Dans l’espace sous-régional de la Cedeao, les déplacements de pays à pays sont sans visas.

A en croire ce rapport dénommé : Africa Visa Openness Indexe 2023, dans le Top 20 du Continent, les quatre pays les mieux classés de l’AVOI proviennent d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’Est à parts égales. Il s’agit d’un Bénin et la Gambie qui proviennent de l’Afrique de l’Ouest. Il y a par la suite les Seychelles et le Rwanda de l’Afrique de l’Est. La surprise de ce groupe a été le Rwanda qui intègre pour la première fois ce cercle. Selon le rapport de l’année dernière, l’Afrique australe est restée égale à elle-même.

Dans le Top 20 du Continent, l’Afrique du Nord est représentée par un seul pays. En Afrique centrale par contre, aucun pays n’est représenté dans le Top 20 du Africa Visa Openness Indexe. Le rapport martèle tout de même que cette année, les pays africains ont enregistré leur score moyen AVOI le plus élevé mesuré à ce jour. Le Bénin qui est en tête des classements avait supprimé il y a quelques années, le visa court séjour pour les ressortissants de 31 pays africains. Cette exemption concerne les séjours de moins de 90 jours.