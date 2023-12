Voici les 10 meilleures villes du monde selon Euromonitor

Tous les ans, le média Euromonitor International propose son classement des 100 plus jolies villes au monde. Et, en première position, on retrouve Paris, la capitale française ! Une belle nouvelle pour les locaux, élus et pour les français en général, à quelques semaines seulement du lancement officiel des Jeux olympiques 2024 !

Et pourquoi Paris ? Interrogée à ce sujet, Nadejda Popova, cadre supérieur chez Euromonitor International, affirme que la capitale française arrive à se démarquer grâce à trois points en particulier : ses performances en matière de politique d’attractivité, des infrastructures et, enfin, ses performances touristiques globales (Paris est l’une des villes les plus visitées au monde).

Publicité

Paris en tête, d’autres villes européennes suivent

Outre Paris, c’est toute l’Europe qui s’en sort très bien dans ce classement, avec pas moins de 7 villes classées dans le top 10 et 63 qui se positionnent dans le top 100. Madrid, Amsterdam ou encore Rome et Berlin, les capitales européennes tirent leur épingle du jeu. Ailleurs, en Asie ou en Amérique, ce sont Dubaï et Tokyo ainsi que New York qui se positionnent, elles aussi, dans le top 10.

À noter que le continent asiatique n’est pas en reste. En effet, 5 de ses plus grandes métropoles se trouvent dans le top 20 du classement signé Euromonitor International. Singapour, Séoul ou encore Osaka et Hong Kong occupent de très bonnes positions. Du côté des nouveaux arrivants dans ce classement, il convient de noter les percées de Washington et Montréal, ainsi que celle de Vilnius, en Lituanie.

Voici le classement des 20 plus belles villes au monde, où se rendre, selon Euromonitor :