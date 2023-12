Voici les 3 familles les plus riches du monde

Share on Telegram

Les familles les plus riches du monde en 2023 ont connu des changements significatifs, révélant un paysage financier en constante évolution. Si les Waltons de Walmart Inc. ont longtemps trôné au sommet, une ascension fulgurante a propulsé les Al Nahyan d’Abou Dhabi au titre de la dynastie la plus riche de la planète. Leur fortune vertigineuse de 305 milliards de dollars dépasse de loin les 45 milliards de dollars des Waltons.

Ces familles du Golfe, notamment les Al Nahyan, les Al Thanis et d’autres, redessinent le paysage économique mondial avec leur puissance financière considérable. Leur impact s’étend bien au-delà de leurs estimations de richesse, car l’utilisation de leur pouvoir financier personnel et souverain ajoute des milliards de dollars à leur influence croissante. Leur positionnement dans le classement pourrait sous-estimer leur réelle richesse, car leur empreinte économique dépasse largement ces estimations prudentes.

Néanmoins, ces dynasties ne sont pas les seuls changements notables dans le classement. La sixième génération de la dynastie Hermès, la maison de luxe française, a ajouté 56 milliards de dollars à sa fortune, se positionnant ainsi comme la troisième famille la plus riche du monde. Leur stratégie axée sur la tradition, évitant les fluctuations de mode et cultivant la loyauté, leur a permis de prospérer dans un monde où les fortunes éphémères se créent et disparaissent en un instant.

Ce qui ressort de manière frappante au-delà de ces chiffres astronomiques, c’est la cohésion et la solidité des clans les plus riches du monde. Malgré les fluctuations économiques, ils ont maintenu leur richesse grâce à leur unité, partageant un sens du devoir commun et une conviction inébranlable dans l’augmentation de leur prospérité collective.

Top 3 des dynasties les plus riches du monde

En tête de ce classement trône la famille Al Nahyan, représentant Abu Dhabi, l’un des émirats des Émirats arabes unis, où se trouvent une grande partie des réserves de pétrole du pays. La famille Al Nahyan dirige la région depuis des décennies, bien avant que l’économie ne soit transformée par le pétrole. Leur position au pouvoir à Abu Dhabi, incarnée par Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, président du pays, et d’autres membres occupant des postes clés dans le gouvernement et le secteur privé, crée parfois des chevauchements entre les intérêts de l’État et ceux de la famille.

En parallèle, la famille Walton, propriétaire de Walmart, maintient une influence significative dans le monde du commerce de détail avec une part de 46 % dans le géant de la vente au détail. Enfin, la famille Hermès, en sixième génération, continue de prospérer dans le secteur du luxe, grâce à une gestion familiale et une stratégie axée sur la préservation des valeurs traditionnelles de la marque.